Zur Fußball-Europameisterschaft bekommt München ein neues Stadion. Natürlich werden die Spiele vom 14. Juni an in der großen Arena in Freimann ausgetragen. Aber auf dem Hof des Fat Cat, der kulturellen Zwischennutzung des Gasteigs , wird aus Recyclingmaterial ein "Stadion der Träume" mit 300 Tribünenplätzen aufgebaut: als Spielort für "Begegnungen über alle Grenzen hinweg, für die gemeinsame Begeisterung für Fußball und Kultur", wie Kurator Albert Ostermaier und Organisationschef Till Hofmann es sehen. Bei einer Präsentation am Mittwoch wurde das Programm vorgestellt. Während die Fußball-Fans ihre Stars auf dem Rasen bejubeln, lockt auch die Kulturarena mit Helden: aus Kunst, Gesellschaft und Sport von Herbert Grönemeyer über Sportfreunde Stiller bis Lars Eidinger.

Los geht es lange vor dem ersten EM-Anpfiff mit einem "Eröffnungsspiel" am Freitag, 10. Mai, 17.30 Uhr - eine Gala mit Phillip Lahm, Josephine Henning, Nina Kunzendorf, Claudia Roth, dem Ex-Fußballer Andy Görlitz und seiner Band Whale City - und Herbert Grönemeyer (Karten gratis über muenchenticket.de). Der fußballvernarrte Musiker, der 2006 die Turnierhymne zur WM schrieb, spricht danach, um 20 Uhr, noch mit Sportreportern der Süddeutschen Zeitung zum Auftakt der Reihe "Die Zukunft des Fußballs". In weiteren SZ-Talks kommen Experten wie Didi Hamann (17. Mai) oder Uli Hoeneß und Max Eberl (31. Mai) zu Wort.

Detailansicht öffnen "Ein Zeichen für Fröhlichkeit und Optimismus": So hat die die Londoner Künstlerin Morag Myerscough das "Stadion der Träume" aus gebrauchten Bauteilen geplant. Es soll später an anderen Orten in München aufgebaut werden. (Foto: Stadion der Träume)

Am Eröffnungstag gibt es zudem eine Party mit DJ Hell, das Theaterstück "Roberto Baggio" von Davide Enia und einen Poetry Slam mit Beiträgen, die Bas Böttcher bei "Wortsport"-Workshops in Schulen an EM-Orten erarbeitet hat. So vielseitig und meistens fußballbezogen ist das ganze Programm. Etliche Theatertexte wurden eigens dafür geschrieben: etwa "Andi Brehme" von Nuran David Calis mit Veronica Ferres und Uwe Ochsenknecht (3. Juni); "The Mannschaft" mit dem Residenztheater-Ensemble (10.6.); oder "Abseits" (27. und 28. Juni) mit drei "theatralen Einwürfen" unter anderem von Friedrich Ani sowie dem Film "The Holy Game" von Hans Steinbichler nach dem Stück "Das Heilige Spiel" von Albert Ostermaier. Der Kurator selbst hat an mehreren Inszenierungen mitgeschrieben, so auch "The Holy Game" in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsoper (21., 22. und 23. Juni). Oder "The Fifth Beatle" über Pete Best für Bühnen-Darling Lars Eidinger, das beim "Herzschlagfinale" am 12. Juli uraufgeführt wird (am Residenztheater).

An einem Abend wird der Münchner Lichtkünstler Michael Gene Aichner auf der Fassade an das zerbombte Theater von Mariupol erinnern, im Stadion wird dazu live für ein Konzert in die Ukraine geschaltet (12. Mai). Es gibt Lesungen wie einen Abend mit der deutschen und der österreichischen Autorennationalmannschaft (7. Juni) und - unter dem Motto "You'll never play alone" - viel Musik: etwa mit Amy und Wally Warning (25. Mai), Keno und b Parade (11. Juni), Ebow (20. Juni), Dreiviertelblut und den Münchner Symphonikern (12. Juni). Die Sportfreunde Stiller gestalten die Überraschungsgala "You have to win Zweikampf" (13. Mai). Und beim "Go Sing Choir" studieren hunderte Laien gemeinsam die deutsche Torhymne "Major Tom" ein (26. Mai).

Die meisten Veranstaltungen kosten keinen Eintritt, Karten für Abende mit Reservierung können ab sofort bei Münchenticket erworben werden.

Das "Stadion der Träume" soll nach dem Abschlusstag (etwa mit dem Stück des Bellevue-di-Monaco-Theaters "Global Player" mit Geflüchteten und Grenzschützern) zerlegt werden - und in den kommenden Jahren an anderen Orten in der Stadt wieder aufgebaut werden. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.