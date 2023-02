Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Generation Insta fehlt beim Fasching Weiße Feste, Debütantinnen und Exil-Rheinländer - in München ist die Faschingssaison angelaufen, die Stimmung stimmt. Nur die Jugend feiert nicht mit. Warum? Ein Rundgang zwischen Nachtwerk, Isarpost und Bayerischem Hof.

Das "Moro" wird jetzt "Fesch" Der Stehausschank ist auch dabei: Ein Team aus dem Harry Klein macht mit Freunden an der Müllerstraße ein Wirtshaus auf - das "natürlich" queer bleiben soll.

Bekiffter Beamter auf der Wache Das Münchner Amtsgericht verhandelt gegen einen Polizisten, der mit einem Roller von seiner Wohnung zur Arbeit gefahren sein soll - und zwar mit THC im Blut. Das Verfahren gewährt Einblicke, wie es auf dem Altstadt-Revier mitunter zuging. (SZ Plus)

Spielzeugmuseum bleibt wegen hoher Energiekosten geschlossen Die private Ausstellung am Münchner Marienplatz soll erst im April wieder öffnen. Es ist die einzige Sammlung in der Stadt, die wegen der Energiepreise dicht gemacht hat.

Wie zwei Anfänger aus München am Watzmann scheitern Die abenteuerlustigen Männer suchen für ihre erste gemeinsame Bergtour gleich den Schicksalsberg aus, und das mitten im Winter. Sie brauchen dann recht schnell die Bergwacht.

Gruppe von Jugendlichen verprügelt 15-Jährigen in S-Bahn Die Attacke ereignet sich zwischen den Bahnhöfen Gauting und Gräfelfing. Als die Angreifer versuchen, ihr Opfer aus dem Zug zu ziehen, schreiten Mitreisende ein.

Der Kunde will den Wegwerfbecher Seit Anfang Januar gilt bundesweit die Pflicht, Alternativen zur Einweg-Verpackung anzubieten, doch so richtig klappt das noch nicht in München. Wie Stadt und Gastronomen mit dem neuen Gesetz umgehen und welche Ausnahmen es gibt. (SZ Plus)

Großvater stürzt mit Enkel vom Rad und stirbt Rettungskräfte kämpfen vergebens um das Leben des 67-Jährigen. Der erst ein Jahr alte Junge im Kindersitz wird leicht verletzt.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg