Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

So funktioniert das 49-Euro-Ticket in München Vom 3. April an wird das Deutschlandticket verkauft. Für wen lohnt es sich? Welche Regeln gelten? Und was ist, wenn man schon ein Jobticket hat? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum die S-Bahn-Stammstrecke eine Dauerbaustelle bleibt Das Desaster beim Bau des zweiten Tunnels wirbelt auch die Sanierungspläne für die 50 Jahre alte bestehende Röhre durcheinander. Statt diese einmal lang dichtzumachen, hält die Bahn an den ständigen Kurzzeit-Sperrungen fest (SZ Plus).

Streit um Fördergelder eskaliert bei Gedenkveranstaltung in Dachau Eigentlich soll am Mittwoch eine Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte eröffnet werden. Doch Ministerpräsident Markus Söder thematisiert den Streit um fehlende Mittel. Und holt sich den Vorwurf ab, mit Erinnerungspolitik Wahlkampf zu machen.

Roger Waters in München: "Es ist unerträglich, dass wir das genehmigen müssen" Bis zuletzt wollte der Münchner Stadtrat einen Auftritt von Roger Waters am 21. Mai verhindern - doch das Gesetz gebe ein Verbot einfach nicht her. Nun will die Stadt zumindest symbolisch dagegenhalten.

Verdi ruft zum Warnstreik am Flughafen München auf Sechs Stunden lang sollen Beschäftigte am Airport am Donnerstag ihre Arbeit niederlegen. Der Flughafen rechnet damit, dass Personen- und Gepäckkontrollen in großen Teilen zum Erliegen kommen - und hat Tipps für Reisende.

Die Blade Night kommt zurück Von Mai bis September fahren jede Woche bis zu 5000 Menschen auf Rollerblades durch die Stadt. Das Spektakel stand mehrfach vor dem Aus - doch jetzt scheint die Zukunft gesichert.

Glocken glänzen wieder am Chinesischen Turm Die Aufhübschung des Wahrzeichens im Englischen Garten ist beendet. Bayerns Finanzminister Füracker legt letzte Hand an. Eine Baustelle bleibt der Biergarten trotzdem noch.

Mann spuckt gehbehinderte Frau an und beschädigt Rollator Die 51-Jährige fällt daraufhin zu Boden und verletzt sich. Die Polizei kann den 27-jährigen Tatverdächtigen am Hauptbahnhof festnehmen.

Wo heute teure Autos parken, sollen Bäume wachsen Die Tiefgaragen-Abfahrt am Max-Joseph-Platz gilt als Bausünde ersten Grades. Das soll sich ändern, und auch die Maximilianstraße soll schöner werden. Was die Pläne für den Bereich rund um die Staatsoper vorsehen.

