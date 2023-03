Von Benjamin Probst

Auf den Münchner Straßen kann weiter gerollt werden. Und das, obwohl die Bladenight immer wieder kurz vor dem Aus stand. Trotz Corona, mehreren Haushaltslöchern und einen Betreiberwechsel scheint das Bangen jetzt ein Ende zu haben: Die Veranstalter wollen ein dauerhaft tragfähiges Konzept gefunden haben.

Die Kolonne aus bis zu 5000 Rollerblade-Enthusiasten kann sich also wieder jeden Montag, von Mai bis September, auf einer von vier Routen durch die Stadt rollen. Man könne dabei einmal wirklich den öffentlichen Raum für sich einnehmen, sagt Christian Reith, Organisator der Bladenight und Vorsitzender von Skate Munich e. V. Von der Theresienwiese aus gibt es ab 21 Uhr Fahrten nach Milbertshofen, Nymphenburg, Sendling und Thalkirchen. Die längste Strecke ist mehr als 23 Kilometer lang.

Reith hat für die kommende Saison nicht nur das Sponsoring abgedeckt, sondern damit auch gleich die Getränkeversorgung der Sportveranstaltung gesichert. Ab sofort beteiligt sich eine junge Münchner Brauerei an der Finanzierung und ist bei den Veranstaltungen mit einem Getränke-Truck vor Ort. Die Kooperation ist für drei Jahre geplant. Zusammen mit der Unterstützung durch die Stadt sei für die nächsten Jahre erstmal genug Geld vorhanden, sagt Reith. Und das, obwohl die Veranstaltung dieses Jahr sogar größer wird und an mehr Terminen stattfindet, als im vergangenen Jahr. Das Referat für Bildung und Sport finanziert ein etwaiges Defizit bis zu maximal 25 000 Euro.

Wer kann mitmachen?

Für Familien gibt es am Pfingstmontag eine eigene, verkürzte Route, denn für Anfänger ist die Bladenight laut Veranstalter eher nicht geeignet. Wenn man teilnimmt, sollte man sicheres Stehen auf den Rollschuhen und das Bremsen beherrschen, sagt Reith. Und er hat noch weitere Tipps: Wer mit Speed durch die Straßen düsen will, sollte sich am Ende des Zuges positionieren. Vorne, direkt hinter den Polizeiautos, sei das Tempo gemächlicher. Bei Unsicherheit im Gefälle könne man sich an die "Blade-Guards" wenden, Ordnerinnen und Ordner auf Rollen, die unter anderem Bremshilfe leisten.

Pro Fahrt werden rund 200 ehrenamtliche Blade-Guards benötigt, sonst kann der Zug nicht starten. Sogar die Sanitäter des Bayerischen Roten Kreuzes sind auf Rollschuhen unterwegs, um kleinere Blessuren zu verarzten. Auch wenn die Finanzierung derzeit gesichert ist, hängt es vom Tageswetter ab, ob die Touren schlussendlich stattfinden. Infos dazu sind auf der Website der Blatenight zu finden.