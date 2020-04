In der Corona-Krise suchen viele Menschen nach Antworten. Eine Auswahl der am häufigsten gestellten Fragen in der Suchmaschine Google.

Es ist oft die erste Reaktion, wenn man Antworten auf eine bestimmte Frage sucht: Man tippt sie in eine Online-Suchmaschine ein. Mit Abstand am beliebsten ist dabei immer noch Google. Deshalb überrascht es nicht, dass dort in der aktuellen Pandemie-Situation täglich Millionen Suchanfragen zum Coronavirus eingehen. Aber was wollen die Menschen besonders oft wissen? Und wie sehen die Antworten auf diese Fragen aus? Ein Überblick zu den häufigsten Fragen bei Google rund um das Virus-Geschehen - und die Antworten darauf.

Welche Regeln gelten in Deutschland?

Am 20. April lockerten Bund und Länder einige Auflagen in der Corona-Krise. So dürfen bestimmte Geschäfte wieder öffnen, der Schul- und Hochschulbetrieb läuft in den Ländern unterschiedlich wieder an. Zoos dürfen in manchen Regionen wieder aufmachen. Eine Maskenpflicht gilt beim Einkaufen und beim Nutzen des ÖPNV bundesweit ab dem 27. April, nachdem Bremen als letztes Bundesland eingelenkt hat. Ärzte dürfen weiterhin Atteste per Telefon ausstellen, nachdem diese Regelung zuvor gekippt worden war und es zu starken Protesten kam. In Bayern und Baden-Württemberg dürfen Gläubige ab dem 4. Mai wieder Gottesdienste besuchen dürfen. Dies gilt ab dem 4. Mai auch für Berlin, die Teilnehmerzahl ist dort auf 50 Personen begrenzt.

Bestehen bleiben Kontaktbeschränkungen mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern, auch Großveranstaltungen sind weiter untersagt. Zudem bleiben Kitas, Universitäten und andere Hochschulen sowie der Gastronomiebetrieb geschlossen. Allerdings sind die Regeln in den Bundesländern aktuell sehr unterschiedlich.

Welche Geschäfte dürfen wieder öffnen?

In Deutschland dürfen Geschäfte mit einer Ladenfläche bis zu 800 Quadratmetern wieder die Türen öffnen. Unabhängig von ihrer Ladenfläche können zudem Buchhandlungen sowie Kfz- und Fahrradhändler wieder aufmachen. Allerdings gilt diese Regelung nicht pauschal für ganz Deutschland - welche Geschäfte wieder öffnen dürfen, entscheiden die Länder.

Wann öffnen Friseure wieder?

Friseursalons dürfen unter Auflagen ab dem 4. Mai wieder öffnen. Zu den Hygiene-Auflagen zählen laut Bund-Länder-Beschluss vor allem eine Steuerung des Zutritts, eine Vermeidung von Warteschlangen sowie die Nutzung persönlicher Schutzausrüstung.

Was ist Kurzarbeit?

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten können Unternehmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Dafür muss der Arbeitgeber die regelmäßige Arbeitszeit kürzen und dies der zuständigen Agentur für Arbeit melden. Die Differenz zwischen dem gekürzten und dem vollen Gehalt begleicht die Agentur für Arbeit, allerdings nur zu einem bestimmten Teil. Dieser beträgt aktuell in den ersten drei Monaten der Kurzarbeit 60 bzw. mit Kindern 67 Prozent. Ab dem vierten Monat erhöht sich die Aufstockung auf 70 bzw. 77 Prozent und ab dem siebten Monat auf 80 bzw. 87 Prozent.

Wann öffnen Schulen wieder?

Der Schulbetrieb ist in manchen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder Sachsen bereits wieder angelaufen. Die meisten anderen Bundesländer folgen ab dem 27. April. Dies gilt aber zunächst nur für Abschlussklassen, die den Lernstoff nachholen bzw. Prüfungen ablegen können. Die weitere Öffnung des Schulbetriebs wird in den Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt, Bayern will mit dem regulären Betrieb zum Beispiel ab dem 11. Mai wieder schrittweise beginnen.

Wie setzt man Masken richtig auf?

Eine Schutzmaske muss Mund und Nase bedecken und eng angepasst werden, sodass keine Lücken zwischen Gesicht und Maske bleiben. Achtung: Da es sich nicht vermeiden lässt, sich vor dem Aufsetzen der Maske mit den Händern ins Gesicht zu fassen, sollten die Hände vorher gründlich mit Seife oder Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Coronavirus - wie lange noch?

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und eine vollständige Aufhebung sämtlicher Maßnahmen werden sich wohl noch viele Monate hinziehen - auch abhängig davon, wann ein Impfstoff verfügbar ist. Experten wie Prof. Dr. Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, bezweifeln, dass ein solcher Impfstoff bereits dieses Jahr zur Verfügung steht. Unterdessen werden Stimmen lauter, die eine Aufhebung bzw. Lockerung der Maßnahmen fordern. Kanzlerin Merkel und die Große Koalition stemmen sich dagegen, um die ersten Erfolgen in der Bekämpfung des Coronavirus nicht vorschnell zunichte zu machen.

Wie viele Coronavirus-Infizierte hat Deutschland?

In Deutschland gibt es mittlerweile über 150 000 bestätigte Fälle. Im weltweiten Vergleich der Infektionen liegt die Bundesrepublik damit auf dem fünften Platz. (Stand 23.04.2020).

Wer gehört zur Coronavirus-Risikogruppe?

Patienten mit Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Lungenleiden und eingeschränkter Immunantwort wie etwa Krebspatienten sind besonders anfällig. Ähnliches gilt für fast alle Herzpatienten. Auch Raucher haben ein erhöhtes Risiko, denn bei einer vorgeschädigten Lunge können Viren wie Sars-CoV-2 leichter eindringen. Für den Verlauf der Krankheit ist auch das biologische Alter ein zentraler Faktor.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Seit wann gibt es Corona?

Nachweislich gab es im chinesischen Wuhan den ersten Fall am 1. Dezember. Der erste größere lokale Ausbruch fand rund um einen Wildtiermarkt im chinesischen Wuhan statt, bei dem sich Mitte Dezember bereits mehr als ein Dutzend Menschen infiziert hatten. Vermutlich sprang das Virus dort über einen Zwischenwirt auf den Menschen über. Dieser Zwischenwirt, vielleicht ein kleines Säugetier, steckte sich womöglich bei einer Fledermaus an.

Coronavirus - ab wann zum Arzt?

Bis vor Kurzem hieß es noch in Fachkreisen, ein Verdacht auf das Virus sei begründet, wenn die typischen Symptome auftreten und Kontakt zu jemandem bestand, der im Risikogebiet war oder selbst infiziert ist. In Zeiten, in denen Übertragungswege kaum noch nachvollzogen werden können, Praxen und Kliniken Überlastung droht und Testmöglichkeiten begrenzt sind, muss dieses Kriterium nicht mehr erfüllt sein.

Wenn Sie ärztlichen Rat benötigen, wenden Sie sich bitte nach telefonischer Voranmeldung an Ihren Hausarzt oder Ihr Gesundheitsamt.

Wie viele Menschen haben Coronavirus in München?

München hat mittlerweile mehr als 5400 registrierte Fälle. (Stand 20.04.2020).

Warum hat Deutschland so wenig Tote?

Das könnte mit der vergleichsweise hohen Anzahl von Tests zu tun haben sowie mit der Altersstruktur der Infizierten. Auch Luftverschmutzung oder Antibiotika-Resistenzen könnten die Unterschiede zwischen den Staaten erklären.

Es gilt außerdem zu beachten, dass Verdachtsfälle im internationalen Vergleich sehr unterschiedlich getestet und erfasst werden, die Zahlen der Infizierten sind daher nur bedingt vergleichbar. Dies gilt auch, wenn man die Letalität berechnet.

Wie nähe ich einen Mundschutz?

Schutzmasken, die Mund und Nase bedecken, bieten der unmittelbaren Umgebung einen Schutz beim Niesen oder Husten. Zwar ist das Tragen von Mund-Nasen-Masken aktuell keine Pflicht, allerdings haben sich Bund und Länder darauf verständigt, das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit "dringend" zu empfehlen. Auch selbst hergestellte Schutzmasken spielen dabei eine wichtige Rolle. Auf SZ.de haben wir ein kostenfreies Schnittmuster sowie ein Video-Tutorial zum Nähen von Schutzmasken für Sie bereitgestellt.