Dass das Kaufhaus Oberpollinger zu bleiben muss, ist rechtlich nicht in Ordnung. Öffnen darf es aber auch nicht, zumindest nicht in dieser Woche. Vor dieser paradox anmutenden Situation steht nun die KaDeWe-Gruppe, zu der das noble Münchner Kaufhaus gehört - und mit ihr viele weitere Einzelhändler. Denn Bayerns oberste Verwaltungsrichter haben in Sachen Corona-Bekämpfung einen Beschluss getroffen, der die komplizierte Lage noch komplizierter macht.

All jene Geschäfte in Bayern, die geschlossen worden waren, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, dürfen seit Montag wieder öffnen. Allerdings nur, wenn sie nicht größer als 800 Quadratmeter sind, Kaufhäuser und Shopping Malls bleiben zu. So steht es in der entsprechenden Verordnung der Staatsregierung. Die Flächengrenze gilt demnach aber nicht für Buch- oder Fahrradhändler. Diese Unterscheidung sei "aus infektionsschutzrechtlicher Sicht sachlich nicht gerechtfertigt", hat am Montag der Bayerische Verwaltungsgerichtshof auf eine Klage von KaDeWe hin entschieden. Unzulässig sei auch, dass es für manche Läden eine Obergrenze von einem Kunden je 20 Quadratmetern Verkaufsfläche gebe, für andere nicht. Deshalb verstoße die Verordnung gegen das Gleichheitsgebot im Grundgesetz.

Trotzdem beließen sie die Richter vorerst in Kraft - "ausnahmsweise aufgrund der herrschenden Pandemie-Notlage", wie es in einer Mitteilung heißt, und weil die Verordnung ohnehin bis zum kommenden Sonntag befristet sei. Klar ist also: Länger darf die Regierung nicht an der bisherigen 800-Quadratmeter-Grenze festhalten, und das kündigte der Ministerpräsident am Montag dann auch an: Für diese Woche gebe es keinen Änderungsbedarf, sagte Markus Söder. Und für nächste Woche überlege man, "wie wir damit umgehen". Auch eine Verschärfung für Buch- und Fahrradläden wäre denkbar.

Die Grenze, die auch in anderen Bundesländern gilt, trifft nicht nur große Kaufhausketten, sondern auch größere mittelständische Geschäfte, vor allem im Textilbereich. Sie ist seit Tagen höchst umstritten; auch in einer Videoschaltung des CSU-Vorstands am Montag sollen mehrere Teilnehmer mehr Flexibilität bei der 800-Quadratmeter-Grenze gefordert haben. Als "ungerechte Murks-Verordnung" geißelte sie der Chef der bayerischen FDP, Daniel Föst, schließlich sei dem Virus die Gesamtgröße eines Ladens egal. Bei der Infektionsgefahr komme es allein auf den Abstand von Personen zueinander an.

Die sechs Verwaltungsgerichte entscheiden ganz unterschiedlich

Wie widersprüchlich die Rechtslage ist, zeigt das Beispiel der Bekleidungskette Wöhrl. Die betreibt in Bayern 24 Filialen. Für 16 davon hatte sie vergangene Woche bei den örtlichen Behörden beantragt, dass diese öffnen dürfen, wenn sie einen Teilbereich von 800 Quadratmetern abtrennen. Nur im Fall von Bad Neustadt an der Saale wurde das vom Landratsamt genehmigt, in allen anderen nicht. Wöhrl zog daraufhin 15-fach vor Gericht. Am Freitag entschieden die Verwaltungsgerichte von Ansbach, Regensburg und Augsburg, die jeweiligen Filialen dürften auch verkleinert nicht öffnen. Das Verwaltungsgericht Würzburg hingegen erlaubte das, so wie am Montag auch die Verwaltungsgerichte von München und Bayreuth. In dieser Woche dürfen also acht bayerische Wöhrl-Läden auf einer Teilfläche öffnen, der Rest nicht. Und bei der obersten Instanz, dem Verwaltungsgerichtshof, liegt noch eine Klage des Münchner Modegeschäfts Konen, das die 800-Quadratmeter-Grenze - so wie die KaDeWe-Gruppe - ganz kippen will. Wenn ihr das aber nicht gelinge, fordert sie, zumindest zwei 800-Quadratmeter-Teilflächen öffnen zu dürfen: eine für Damen-, eine für Herren-Mode. Darüber ist noch nicht entschieden.

Uneinheitliche Urteile sind kein bayerisches Spezifikum: Seit vergangener Woche ergehen überall in Deutschland Beschlüsse zur Flächengrenze, mal so, mal so. Die Landtags-SPD fordert von der Staatsregierung eine einheitliche und klare Regelung für das ganze Land. Es dürfe nicht sein, dass Kommunen von Fall zu Fall Einzelentscheidungen treffen müssten, sagte Fraktionschef Horst Arnold. Söder kündigte hingegen an, diese Woche werde sich nichts mehr ändern. Und bei Anti-Corona-Maßnahmen sei seine Priorität eine andere: "Noch wichtiger als die 800-Quadratmeter-Grenze ist die Situation der Familien."