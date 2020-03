Coronavirus in München

Corona-Drive-in-Teststation auf der Theresienwiese in München

Die Auswirkungen auf Kinder und Schüler

In ganz Bayern sind seit dem 15. März alle Schulen und Kindergärten geschlossen. Für Eltern, die in einer kritischen Infrastruktur arbeiten gibt es eine Notfallbetreuung. Auch die Abiturprüfungen sind wegen des Coronavirus verschoben worden. Eine Herausforderung für Eltern und Schüler - sechs Tipps, wie das Lernen zuhause gelingen kann.

Besuche in Altenheimen stark eingeschränkt

Für Senioren sind soziale Kontakte wichtig - aber in Zeiten des Coronavirus gefährlich. Deshalb dürfen manche im Altenheim gar keinen Besuch mehr empfangen. Wie sich die Münchner Altenheime vor Corona schützen.

Wie sich die Münchner Polizei in der Corona-Krise aufstellt

Ein einziger Corona-Fall genügt, um die Dienstpläne einer Polizeiinspektion durcheinander zu bringen. Das Münchner Polizeipräsidium reagiert darauf mit neuen Regeln - auch für Bürger.

Münchner Verkehrsgesellschaft hält den Betrieb aufrecht

Die Münchner Verkehrsgesellschaft reagiert auf die Corona-Krise mit einem leicht reduzierten Fahrplan - und trifft weitere Sicherheitsvorkehrungen.

Drive-In-Teststellen in München

In München können sich potenzielle Corona-Infizierte erstmals in einem "Drive-in" in der Bayernkaserne testen lassen. Betroffene entscheiden das allerdings nicht selbst - das Gesundheitsreferat kommt auf sie zu.

Die Stadt plant außerdem eine zweite Corona-Teststation auf der Theresienwiese. Dort sollen auch Verdachtsfälle getestet werden können, die nicht durch die Behörden zu einem Test aufgefordert wurden.

Viele Geschäfte ab 18. März geschlossen

Von Mittwoch, 18. März, an müssen alle Geschäfte schließen, die nicht dem täglichen Bedarf dienen. Welche Geschäfte in Bayern weiterhin offen sein dürfen, erfahren Sie hier. Wie es für Gastronomie und Handel in München weitergeht, wagt keiner vorherzusagen.

Münchner Justiz reagiert auf Corona-Krise

Auf die Corona-Krise reagieren die Gerichte in München unterschiedlich: Das Verwaltungsgericht setzt alle Verhandlungen komplett aus, bei anderen entscheiden die Richter selbständig, ob Sitzungen stattfinden oder nicht - ein Überblick. Das Münchner Strafjustizzentrum setzt auf verstärkte Personenkontrollen bei Besuchern.

Konzerte und Events in München abgesagt

Städtische und staatliche Bühnen werden nicht mehr bespielt, private Veranstalter müssen Programme absagen oder verschieben. Auch Feste im Freien und andere Versammlungen fallen aus - ein Überblick.

Coronavirus und die Kirchen

Nicht mehr als 100 Menschen sollen einen Gottesdienst besuchen, manche Firmung oder Erstkommunion wird verschoben: Wie die Kirchen auf die Ausweitung des Coronavirus reagieren. Inzwischen haben einige Münchner Kirchen ihre Gebete ins Internet verlagert. Eine Liste finden Sie hier.