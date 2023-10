Landtagswahl in Bayern 2023:Prognose und Hochrechnungen ab 18 Uhr

Am 8. Oktober 2023 wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. In 91 Stimmkreisen dürfen die Wählerinnen und Wähler darüber abstimmen, wer ihre Interessen in den kommenden Jahren vertreten soll.

Rund neun Millionen Menschen sind am Sonntag in Bayern aufgerufen einen neuen Landtag zu wählen. Wer gewinnt, wer landet auf Platz 2? Die Prognose und aktuelle Hochrechnungen.

Von Sören Müller-Hansen und Michael Schnippert

Am heutigen Sonntag sind rund neun Millionen Wählerinnen und Wähler in Bayern aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Es war ein nervenaufreibender Wahlkampf. CSU und Freie Wähler wetterten gegen die Grünen, FDP kämpfte um die Fünf-Prozent-Hürde, Rekordwerte für Aiwanger und seine Partei nach seiner Flugblatt-Affäre. Am Sonntagabend zeigt sich, was die Wählerinnen und Wähler davon halten. Dann wird ausgezählt.

Um 18 Uhr veröffentlichen die öffentlich-rechtlichen Sender eine erste Prognose. Im Laufe des Wahlabends werden weitere aktualisierte Hochrechnungen bis zum vorläufigen amtlichen Ergebnis über den Stand bei den Landtagswahlen die Bürgerinnen und Bürger informieren.

Vor der Wahl liegt die CSU in den Umfragen deutlich vorne. Allerdings ist fraglich, ob sie ihr Ergebnis der Landtagswahl 2018 von 37,2 Prozent übertreffen kann. Die Grünen, die Freien Wähler und die AfD werden den zweiten Platz unter sich ausmachen, sie liegen in den Umfragen in etwa gleichauf. Für die FDP könnte der Wiedereinzug in den Landtag knapp werden. Umfrageergebnisse sind mit Unsicherheiten behaftet und bilden nur eine Momentaufnahme ab. Die Süddeutsche Zeitung berechnet deshalb aus den jeweils fünf letzten Umfragen einen Umfragekorridor für jede Partei.

Alle Wahlergebnisse in der Übersicht

Den letzten Umfragen zufolge dürften vor allem die Freien Wähler und AfD im Vergleich zur Landtagswahl 2018 Stimmen hinzugewinnen. Ob und wie deutlich die anderen Parteien verlieren, ist noch unklar, in den letzten Umfragen liegen die Ergebnisse noch innerhalb der solchen Erhebungen innewohnenden Schwankungsbreite. Außerdem kann sich die Wahlabsicht der Befragten bis zur Landtagswahl auch noch ändern.

Dass CSU und Freie Wähler gemeinsam genügend Stimmen bekommen, um ihre Koalition auch nach der Wahl fortzusetzen, gilt als sicher. Theoretisch wären jedoch auch andere Koalitionen denkbar. Die FDP dürfte den letzten Umfragen zufolge den Wiedereinzug in den Landtag wahrscheinlich verpassen.

Die Ergebnisse in allen Stimmkreisen

Bei der Landtagswahl 2023 können die Wählerinnen und Wähler in 91 Stimmkreisen ihre Stimme abgeben. Journalistinnen und Journalisten der Süddeutschen Zeitung werten die Ergebnisse für jeden Stimmkreis gesondert aus und bereiten die Ergebnisse für Sie in automatisch aktualisierten Artikeln auf.

So haben die Stimmkreise gewählt

Während die Kraftverhältnisse in vielen Stimmkreisen deutlich verteilt sind, liegt die erstplatzierte Partei gerade in den großen Städten häufig nur knapp vor der zweitplatzierten Partei.

Hier gelangen Sie direkt zu den automatisierten Analysen für jeden Stimmkreis in Bayern, geordnet nach Regierungsbezirken:

Mittelfranken: Ansbach-Nord, Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen, Erlangen-Höchstadt, Erlangen-Stadt, Fürth, Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land, Nürnberg-Nord, Nürnberg-Ost, Nürnberg-Süd, Nürnberg-West, Nürnberger Land, Roth

Niederbayern: Deggendorf, Dingolfing, Kelheim, Landshut, Passau-Ost, Passau-West, Regen, Freyung-Grafenau, Rottal-Inn, Straubing

Oberbayern: Altötting, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Berchtesgadener Land, Dachau, Ebersberg, Eichstätt, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck-Ost, Ingolstadt, Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West, Miesbach, Mühldorf a.Inn, München-Bogenhausen, München-Giesing, München-Hadern, München-Land-Nord, München-Land-Süd, München-Milbertshofen, München-Mitte, München-Moosach, München-Pasing, München-Ramersdorf, München-Schwabing, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d.Ilm, Rosenheim-Ost, Rosenheim-West, Starnberg, Traunstein, Weilheim-Schongau

Oberfranken: Bamberg-Land, Bamberg-Stadt, Bayreuth, Coburg, Forchheim, Hof, Kronach, Lichtenfels, Wunsiedel, Kulmbach

Oberpfalz: Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt i.d.OPf., Regensburg-Land, Regensburg-Stadt, Schwandorf, Tirschenreuth, Weiden i.d.OPf.

Schwaben: Aichach-Friedberg, Augsburg-Land, Dillingen, Augsburg-Land-Süd, Augsburg-Stadt-Ost, Augsburg-Stadt-West, Donau-Ries, Günzburg, Kaufbeuren, Kempten, Oberallgäu, Lindau, Sonthofen, Marktoberdorf, Memmingen, Neu-Ulm

Unterfranken: Aschaffenburg-Ost, Aschaffenburg-West, Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld, Kitzingen, Main-Spessart, Miltenberg, Schweinfurt, Würzburg-Land, Würzburg-Stadt