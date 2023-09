In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt nennt der bayerische Ministerpräsident die Entschuldigung seines Vizes Hubert Aiwanger "überfällig". Dieser müsse nun rasch alle offenen Fragen klären - am besten noch im Laufe des Tages.

Von Roman Deininger, Andreas Glas, Olaf Przybilla und Kassian Stroh

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert in der Affäre um ein altes antisemitisches Flugblatt noch im Laufe des Tages weitere Erklärungen seines Stellvertreters Hubert Aiwanger (Freie Wähler). "Für mich ist wichtig, dass die 25 Fragen jetzt umfassend und glaubwürdig beantwortet werden, und zwar zeitnah", sagte Söder am Freitagvormittag am Rande eines Termins im mittelfränkischen Bechhofen. "Am besten noch heute." Söder hatte Aiwanger Mitte der Woche einen Katalog mit 25 Fragen zur Flugblatt-Affäre zukommen lassen. Nun stellt er ihm offenbar ein Ultimatum.

"Die Entschuldigung gestern war dringend notwendig" und "auch überfällig", sagte Söder zu Aiwangers Einlassungen vom Vortag. Das sei "ein wichtiger Moment" gewesen. "Es bleiben aber noch viele Fragen offen." Söder erklärte mit Blick auf die neue Frist für Aiwanger, er habe "eine Entscheidung" zu treffen. Dies wolle er "fair, abgewogen und glaubwürdig" tun. Ob am Ende "alles ausreicht", werde "man erst nach Beantwortung der Fragen entscheiden" können. Unter politischen Beobachtern gilt es als wahrscheinlich, dass Söder das Wochenende für eine gründliche Bewertung von Aiwangers Antworten nutzen will. Am Donnerstag nächster Woche soll sich der von der Opposition beantragte Zwischenausschuss des Bayerischen Landtags mit dem Fall befassen.

Die SZ hatte als erstes Medium über das antisemitische Pamphlet berichtet, das im Schuljahr 1987/88 in Aiwanger Schultasche gefunden worden sein soll. Dafür soll der 17-jährige Aiwanger vom Disziplinarausschuss seiner Schule bestraft worden sein. Beides hat Aiwanger inzwischen eingeräumt. Dann teilte sein älterer Bruder mit, er habe das Flugblatt verfasst.

Aiwanger hatte bei einem Statement im Wirtschaftsministerium am Donnerstagnachmittag erneut gesagt, er habe die Schrift nicht verfasst. Ob er sie verteilt habe, daran könne er sich nicht erinnern. Auch könne er sich nicht nicht erinnern, in der Schule den Hitlergruß gezeigt zu haben, was Zeugen berichten. Er habe in seiner Jugend aber Fehler gemacht. Erstmals drückte Aiwanger Bedauern aus: "Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe." Seine "aufrichtige Entschuldigung", so Aiwanger, gelte zuvorderst "allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten an der wertvollen Erinnerungsarbeit". Zugleich beklagte Aiwanger eine "Kampagne" gegen sich und seine Partei. Er solle "politisch und persönlich fertiggemacht werden".

Nicht nur Söder hält Aiwangers bisherige Erklärungen für unzureichend. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat Aiwangers Umgang mit den Antisemitismus-Vorwürfen erneut kritisiert. Zwar begrüßte er dessen Entschuldigung, für Schuster "ein längst überfälliger Schritt". Er kritisierte aber einen fehlenden "Willen zur offenen Aufklärung". Bedauerlicherweise verbinde der bayerische Vizeministerpräsident seine Entschuldigung "mit einer Klage über eine politische Motivation der Vorwürfe", sagte Schuster der Bild. Es bleibe abzuwarten, ob Aiwangers versprochene Antworten auf die 25 Fragen von Ministerpräsident Söder "noch ausstehende Klarheit bringen".

Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, äußerte sich kritisch. Aiwangers bisheriges Vorgehen, "sich als Opfer einer gegen ihn gerichteten Kampagne zu stilisieren und sich möglichst spät, möglichst wenig und möglichst empathielos zu äußern", diene als schlechtes Vorbild für junge Menschen, sagte Klein den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Bemühungen in Schule und Gedenkstätten, vor allem jüngeren Menschen einen kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit den nationalsozialistischen Verbrechen zu vermitteln, würden durch Aiwanger torpediert. Sein Umgang mit dem antisemitischen Flugblatt habe "der Erinnerungskultur in Deutschland geschadet", sagte Klein.

Gerhard Wegner, Antisemitismusbeauftragter des Landes Niedersachsen, hat Aiwanger derweil zum Rücktritt aufgefordert. "Anstatt sich hinzustellen und sich in angemessener und wirklich glaubwürdiger Weise für diese unsägliche und auch eklige Schrift zu entschuldigen, wird verschleiert, wie es dazu gekommen ist. Das finde ich absolut unbefriedigend", sagte der Theologe dem Evangelischen Pressedienst. "Deshalb müsste Aiwanger eigentlich zurücktreten, wenn ihn Markus Söder schon nicht entlassen will."

Nachdem Aiwanger am Donnerstag mehrere Termine in seiner Funktion als Wirtschaftsminister abgesagt hatte, trat er am Abend in seiner Funktion als FW-Vorsitzender in einem Bierzelt in Aschau im Chiemgau auf. Dort bekam er für seine Standard-Wahlkampfrede vom Publikum viel Applaus, zu den Vorwürfen äußerte er sich dort nicht mehr. Josef Lausch, FW-Landtagskandidat im Stimmkreis Rosenheim-West, verteidigte Aiwanger in seiner Begrüßung als "letzten und einzigen Politiker, der sich noch traut, den Mund aufzumachen".