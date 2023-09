Ein drohendes Urteil des EuGH setzt die Auskunftei unter Druck. Das Gericht prüft, ob die Bewertungen der Schufa gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Jetzt hat sie einen ungewöhnlichen Brief verschickt.

Von Nils Wischmeyer, Köln

Vor wenigen Tagen hat die Schufa einen Brief verschickt, der viel Verwirrung bei den Empfängern ausgelöst hat - und zeigt, wie nervös die Schufa ist. Vier Seiten umfasst das Schreiben, das NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt und an verschiedene Kunden der Auskunftei ging. Zwei Seiten sind eine Vorlage, die die Schufa gern unterschrieben zurückhaben möchte. Die Unternehmen sollten der Schufa doch bitte einmal bestätigen, dass die Schufa und ihr berühmter Score gar nicht so wichtig sind, wie alle immer denken.