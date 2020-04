In Zeiten der Krise sei europäische Solidarität besonders wichtig, heißt es in einem offenen Brief. Mit solchen Bonds könnten EU-Staaten neue Schulden aufnehmen, für die sie auch gemeinsam haften würden.

Hier finden Sie aktuelle Meldungen aus der Wirtschaft in chronologischer Reihenfolge, die aktuellsten Nachrichten stehen an erster Stelle.

Mittwoch, 1. April, 10.40 Uhr: Im Streit um mögliche Corona-Bonds in der Europäischen Union melden sich nun auch zahlreiche deutsche Autoren und Wissenschaftler zu Wort. In einem offenen Brief fordern sie, "die Länder der Europäischen Union müssen sich - auch im ureigenen deutschen Interesse - ökonomisch maximal gemeinsam solidarisch verhalten und sich gegenseitig absichern". Das Schreiben ist hier dokumentiert. Solche Corona-Bonds sind Anleihen, die von den EU-Staaten gemeinsam herausgegeben würden, um neue Schulden aufzunehmen. Für diese würden sie gemeinsam haften: Kann ein Land seinen Zinsanteil nicht mehr zahlen, müssen die anderen Staaten dafür einspringen. Zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern des Briefes gehören unter anderem Frank Schätzing, Sibylle Berg, Claus Leggewie und Sibylle Lewitscharoff. In dem Schreiben fordern sie die Bundesregierung dazu auf, beim nächsten EU-Gipfel die Forderungen unter anderem aus Italien zu unterstützen. Bisher gehört Deutschland in der EU zu den Gegnern solcher Anleihen. Am Dienstagabend hatte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte in einem Interview in der ARD an die europäische Solidarität appelliert. Corona-Bonds seien dringend nötig, um Länder zu unterstützen, die besonders heftig unter der Corona-Krise leiden. Er wolle auch betonen, dass das nicht bedeutete, dass die deutschen Bürger "auch nur einen Euro der italienischen Schulden bezahlen müssen".

Mittwoch, 1. April, 9.33 Uhr: Der Lufthansa-Konzern will in der Corona-Krise rund zwei Drittel seiner weltweit Beschäftigten in die Kurzarbeit schicken. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Mittwoch in Frankfurt, dass die Sozialleistung in verschiedenen Ländern für insgesamt 87 000 Mitarbeiter beantragt worden sei. Je nach Gesellschaft und Unternehmensteil gilt das teils rückwirkend vom 1. März an, in der Masse aber ab April. Der größte Luftverkehrskonzern Europas beschäftigte 2019 rund 135 000 Männer und Frauen.

Betroffen von der Kurzarbeit seien sämtliche Airlines und Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien. Zu den bereits bekannten rund 27 000 Kurzarbeitern bei der deutschen Kerngesellschaft Lufthansa kommen weitere große Blöcke bei der Swiss (9500) und der Austrian (7000). Auch bei der belgischen Brussels Airlines, der Lufthansa Technik oder der Catering-Tochter LSG fällt massiv Arbeit weg. Bei den Piloten der Lufthansa steht eine Einigung mit der Vereinigung Cockpit noch aus.

Mit der Anmeldung zur Kurzarbeit ist noch nichts zum tatsächlichen Umfang entschieden. Dies reiche je nach Arbeitsplatz vom Totalausfall der Arbeit bis hin zu nur geringen Stundenreduzierungen, sagte der Sprecher. Zur Höhe der Leistungen durch die Arbeitsagentur machte er keine Angaben. In Deutschland erhalten Betroffene für die ausgefallene Arbeit 60 Prozent bis 67 Prozent des Nettoentgelts. Lufthansa hat beim Bodenpersonal und den Flugbegleitern eine Aufstockung auf bis zu 90 Prozent zugesagt. Die Anträge sind zunächst bis Ende August gestellt, ohne dass bislang konkrete Planungen zur Wiederaufnahme des kompletten Flugbetriebs gebe. Wegen der Corona-Pandemie stellt der Konzern rund 700 seiner 760 Flugzeuge ab und bietet nur noch rund fünf Prozent seiner sonstigen Verkehrsleistung an.

Auch der Autozulieferer Continental schickt wegen der Corona-Krise Zehntausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Weltweit stünden mehr als 40 Prozent der Produktionsstandorte vorübergehend still; um die Liquidität zu sichern, ergreife der Konzern zahlreiche Maßnahmen, teilte der Konzern mit. Dazu gehöre eine Anpassung der Arbeitszeit sowie der Lohn- und Gehaltskosten. Per 1. April sei für rund 30 000 Mitarbeiter in Deutschland Kurzarbeit angemeldet worden, etwa die Hälfte der hiesigen Belegschaft. Außerdem verschiebt Continental Investitionen. Der Konzernumsatz lag den Angaben zufolge im ersten Quartal zwischen 9,4 und 9,8 Milliarden Euro, die bereinigte operative Rendite bei zwei bis drei Prozent. Reuters

Mittwoch, 1. April, 8.45 Uhr: Der Drucker- und Kopierer-Hersteller Xerox stellt angesichts der Corona-Krise die Bemühungen ein, den größeren Rivalen HP zu übernehmen. Aufgrund der schwierigen Markt- und Wirtschaftslage wegen der Pandemie werde die Kaufofferte zurückgezogen, teilte Xerox in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Der Konzern hatte sich seit dem Herbst um HP bemüht und zuletzt fast 35 Milliarden Dollar (etwa 32 Milliarden Euro) für den Konkurrenten geboten, war dort aber ohnehin stets abgeblitzt. Als treibende Kraft hinter dem versuchten Deal galt der umstrittene US-Investor Carl Icahn, der an beiden Konzernen große Anteile hält. HP-Aktien reagierten nachbörslich mit Kursverlusten. dpa

Dienstag, 31. März, 15.38 Uhr: Corona-Bonds? Jetzt noch nicht. Auf diese kurze Formel lässt sich die Haltung der SPD zu den heftig umstrittenen gemeinschaftlichen Anleihen bringen, die von vielen Euro-Staaten gefordert werden, um die finanziellen Folgen der Corona-Krise zu mildern. Das geht aus einem Brief des Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, an seine Fraktion hervor. Dem Brief ist ein Schreiben des Bundesfinanzministers Olaf Scholz und des SPD-Co-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans beigefügt, in dem beide die gemeinsame SPD-Linie bezüglicher europäischer Hilfen in der Corona-Krise skizieren. "Wir müssen jetzt Wege identifizieren, wie wir schnell und direkt sowohl medizinisch als auch finanziell helfen können", schreibt Mützenich. Zugleich lässt er den Weg zu Corona-Bonds ausdrücklich offen. "Aber wir müssen auch über den Tag hinaus schauen und uns Gedanken über gemeinschaftliche Kapitalbeschaffung im Euroraum machen, wie sie auch in Deutschland im Zusammenhang mit Corona-Bonds diskutiert werden".

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Weil aber Corona-Bonds dauern werden und die Hilfe schnell gehen soll, will die SPD zunächst die Europäische Investitionsbank EIB zu einer Art europäischer KfW-Förderbank ausbauen und ihr einen mit 50 Milliarden Euro gefüllten Fonds für kleine und mittlere Betriebe zur Verfügung stellen. Der europäische Rettungsfonds ESM soll vorsorgliche Kreditlinien bereitstellen, um finanzielle Notlangen einzelner Staaten abzufedern. Die Kredite könnten bis zu zwei Prozent der Wirtschaftskraft der betroffenen Mitgliedstaaten ausmachen und von Programmen der Europäischen Zentralbank unterstützt werden. Weil jedoch die EZB politisch unabhängig ist, weisen die SPD-Politiker noch darauf hin, dass die EZB diese Entscheidung selbst treffen müsse. Damit geht die SPD geschlossen in die Verhandlungen der Eurogruppe und des EU-Gipfeltreffens. Beides findet in der kommenden Woche statt.

Ob das hilft, den Streit unter den Euro-Staaten beizulegen, ist offen. Frankreich, Italien und weitere Staaten, insgesamt vierzehn sollen es sein, plädieren dafür, eine gemeinschaftliche Euro-Anleihe auszugeben, um mit dem Geld die Folgen der Pandemie zu mildern. Deutschland hat sich bisher dagegen geweigert. Berlin setzt auf den ESM, was die anderen Staaten wiederum ablehnen.

Dienstag, 31. März, 14.35 Uhr: Bundesweit haben nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) rund 470 000 Betriebe Kurzarbeit wegen des Coronavirus angekündigt. Mit der Anzeige von Kurzarbeit starten die Betriebe das formale Verfahren, damit Beschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten. Die Anzeigen kämen aus nahezu allen Branchen, teilte die Behörde mit. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte in Berlin, sehr viele kämen aus dem Bereich Gastgewerbe und Handel. "Dadurch behalten Millionen von Beschäftigten ihren Job", sagte Heil.

Wie viele Arbeitnehmer in den Betrieben davon betroffen sein werden, erfasst die BA in ihrer Statistik erst, wenn tatsächlich kurzgearbeitet wurde. Die Bundesregierung rechnet mit mehr als zwei Millionen Beschäftigten, die in diesem Jahr auf Kurzarbeitergeld angewiesen sein werden. CDU-Arbeitsmarktexperte Peter Weiß rechnet gar mit mehr als vier Millionen Kurzarbeitern. Der Rekordwert von 1,4 Millionen Kurzarbeitern im Frühjahr 2009 werde möglicherweise verdreifacht, sagte Weiß.

Zur Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sagte Detlef Scheele, Chef der BA, schon jetzt würden einzelne Arbeitsagenturen deutlich gestiegene Zahlen melden. Offizielle Statistiken gebe es noch nicht, aber man müsse zum nächsten Stichtag im April mit zusätzlichen 150 000 bis 200 000 Arbeitslosen rechnen.

Scheele verwies auch darauf, dass die Bundesagentur Rücklagen in Höhe 26 Milliarden Euro habe. Zehn Milliarden Euro an außerplanmäßigen Ausgaben seien beantragt worden. Gegebenenfalls könne auch noch mehr Geld mobilisiert werden. Was die Kurzarbeit den Bund kosten wird, ist schwer zu beziffern - es hängt am Ende vom tatsächlichen Arbeitsausfall ab. Scheele nannte aber immerhin ein Beispiel: 100 000 Kurzarbeiter würden bei einem Arbeitsausfall von 50 Prozent etwa 79 Millionen Euro im Monat kosten.

Wenn Bürger die Grundsicherung in Anspruche nehmen müssen, soll ein neues, vereinfachtes Verfahren zum Tragen kommen. So werde beispielsweise auf eine Vermögensprüfung verzichtet und auch die Wohnungsgröße solle zunächst keine Rolle spielen, sagte Scheele. Schon von morgen an solle es ein neues Antragsformular geben, auf dem etwa nur noch angekreuzt werden müsse, ob erhebliche Vermögen vorlägen - sei das nicht der Fall, werde das nicht überprüft.

Abeitsminister Heil sagte: "Wir kämpfen um jedes Menschenleben, aber auch um jede wirtschaftliche Existenz." Trotzdem werde es zum ersten Mal seit langer Zeit deutlich mehr Arbeitslose in Deutschland geben als in den vergangenen Monaten. Befragt, ob die Hartz-IV-Regelsätze etwa angesichts des Wegfalls von Tafeln oder kostenloser Schulessen erhöht würden, sagte Heil, dass solche Vorschläge überprüft würden. Allerdings habe jetzt erst einmal Priorität, die direkten Hilfen durch neue Regeln bei der Grundsicherung umzusetzen.

Zur Situation von Arbeitslosen, die derzeit ALG I beziehen, wegen der aktuellen Situation aber nicht vermittelt werden können und drohen, in die Grundsicherung zu rutschen, konnten weder Heil noch Scheele genauere Angaben machen. Es sei zu hoffen, dass die Krise schnell vorbeigehe und möglichst wenig Menschen davon betroffen seien, sagte Scheele. Derzeit seien "die Vermittlungsaktivitäten sehr zurückgefahren", die Arbeitsagenturen würden sich aber vor allem bemühen, die Bedarfe der Landwirtschaft oder des Lebensmittelhandels zu bedienen.

Dienstag, 31. März, 13.19 Uhr: Die Bundesregierung arbeitet bei Corona-Hilfen an Nachbesserungen für mittelständische Unternehmen, um eine Pleitewelle zu verhindern: Kredite für mittelständische Firmen könnten mit einer 100-prozentigen Staatshaftung abgesichert werden. Die EU-Kommission müsse diesem Modell allerdings zustimmen, es liefen dazu Gespräche, heißt es bei der Nachrichtenagentur dpa.

Wirtschaftsverbände hatten beim Sonderkreditprogramm der staatlichen Förderbank KfW eine "Förderlücke" vor allem beim Mittelstand beklagt und gefordert, dass der Staat 100 Prozent des Risikos übernimmt. Viele Betriebe seien derzeit wegen der massiven Folgen der Corona-Krise nicht mehr kreditwürdig.

Im Gespräch ist offenbar, dass Kredite für Firmen mit zehn bis 250 Beschäftigten mit einer 100-prozentigen Staatshaftung abgesichert werden. Dazu könnte es zinslose oder sehr günstige Kredite in der Höhe von drei Monatsausgaben geben, höchstens aber bis zu 500 000 Euro pro Firma. Ähnlich wie beim Bafög könnte die Rückzahlung nach Leistungsfähigkeit laufen.

Seit dem 23. März können Firmen Mittel aus dem KfW-Sonderprogramm bei ihrer Hausbank beantragen. Die staatliche Förderbank - und damit die öffentliche Hand - übernimmt 80 bis 90 Prozent des Risikos für den Fall, dass Unternehmer das Geld nicht zurückzahlen können.

Bund und Länder hatten umfassende Hilfspakete beschlossen, um Firmen und Jobs zu schützen. Neben dem KfW-Sonderkreditprogramm geht es etwa um eine deutliche Erweiterung des Kurzarbeitergeldes sowie um Steuerstundungen. Für Soloselbständige sowie kleine Firmem mit bis zu zehn Beschäftigten gibt es direkte Zuschüsse, die über die Länder ausgezahlt werden. Der Bund gibt dafür Mittel von bis zu 50 Milliarden Euro. dpa

Dienstag, 31. März, 11.06 Uhr: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März auf 2,335 Millionen gesunken. Das seien 60 000 weniger als im Februar, aber 34 000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit. Die Arbeitslosenquote sei leicht gesunken auf 5,1 Prozent. Die Arbeitsmarktdaten wurden aber am Stichtag 12. März erfasst und damit vor den weitgehenden Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens als Folge der Coronavirus-Krise. Der Einbruch der Wirtschaftsleistung schlage sich daher in diesen Arbeitsmarktzahlen noch nicht nieder. Zur aktuellen Lage wollen sich am Nachmittag Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und BA-Chef Detlef Scheele in Berlin äußern. Im März ist ein Rückgang der Arbeitslosenzahl üblich, weil in den Außenberufen mit der einsetzenden Frühjahrsbelebung in der Regel die Beschäftigung steigt. Der Rückgang fiel dieses Jahr etwas schwächer aus als in den Vorjahren.

Doch wie geht es nun weiter? Die Arbeitslosigkeit wird steigen - da sind sich die Experten sicher. "Die Schäden am deutschen Arbeitsmarkt werden allerdings nicht so massiv und gravierend ausfallen wie etwa in den USA", sagt Thomas Gitzel von der VP Bank. Arbeitgeber versuchten wenn immer möglich ihre Mitarbeiter über die schlimmste Zeit hinwegzuretten. Hierfür gebe es in Deutschland krisenerprobte Mittel, um kurzfristig Kündigungswellen zu vermeiden.

Im Dienstleistungssektor, besonders im Einzelhandel, sei die Situation allerdings schwieriger. Dort seien die Krisenmechanismen weit weniger ausgeprägt als etwa im verarbeitenden Gewerbe. Die Schließung von Läden habe oftmals unmittelbare Konsequenzen für die Beschäftigten. Reuters

Dienstag, 31. März, 7.55 Uhr: Wegen des weitgehend eingestellten Flugbetriebs meldet die Lufthansa Kurzarbeit für 27 000 Beschäftigte beim Kabinen- und Bodenpersonal ihrer Kernmarke an. Mit Vertretern der rund 5000 Piloten gebe es hingegen weiter keine Einigung, teilte der Konzern mit. Von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit war zunächst kein Kommentar zu erhalten. Die beschlossene Kurzarbeit gilt laut Lufthansa für einen Teil der Beschäftigten bereits rückwirkend im März 2020. Reuters

Dienstag, 31. März, 2 Uhr: Die amerikanische Fluglinie American Airlines will eine Finanzspritze in zweistelliger Milliardenhöhe beantragen. Bis zu zwölf Milliarden Dollar an staatlichen Hilfen seien nötig, um in den nächsten sechs Monaten keine unplanmäßigen Entlassungen oder Gehaltskürzungen vornehmen zu müssen, gaben Geschäftsführer Doug Parker und Präsident Robert Isom am Montag in einer Mitteilung an die Mitarbeiter bekannt.

American Airlines hat Anspruch auf etwa sechs Milliarden Dollar an Lohnzuschüssen und sechs Milliarden Dollar an Krediten im Rahmen eines Konjunkturpakets, das Fluggesellschaften und anderen Unternehmen helfen soll, einen Abschwung durch das Coronavirus zu überstehen. Mit den staatlichen Mitteln und seiner eigenen Liquidität würde der Konzern in der Lage sein, "auch die schlimmsten potenziellen Zukunftsszenarien zu durchfliegen", sagten die Führungskräfte in dem Memo. Gemäß den Lohnzuschüssen können Fluggesellschaften vor dem 30. September keine Mitarbeiter entlassen.

"Wir hoffen und erwarten, dass bis dahin das Virus eingedämmt wird, die Amerikaner wieder fliegen und wir wieder einen vollen Flugplan haben", sagten Parker und Isom. American hatte 2019 133 700 Vollzeitbeschäftigte - Löhne und Vergünstigungen waren mit einem Anteil von 34 Prozent die größten betrieblichen Aufwendungen. Da die Fluggesellschaften infolge des Coronavirus-Ausbruchs ihre Flugpläne radikal zusammenstreichen mussten, ist der Bedarf an Piloten, Flugbegleitern, Mechanikern und Gate-Agenten gesunken. Reuters

Montag, 30. März, 15 Uhr: Der Internationale Währungsfonds (IWF) kalkuliert mit "gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen" der Corona-Pandemie in Europa. Das Virus habe Europa "mit atemberaubender Heftigkeit" getroffen, schreibt der IWF in einem Blog. In den großen Volkswirtschaften falle wegen der landesweit angeordneten Schließungen ganzer Branchen rund ein Drittel der Produktion aus. "Das bedeutet, dass in jedem Monat, in dem diese Sektoren geschlossen bleiben, das jährliche Bruttoinlandsprodukt um drei Prozent sinkt." Hinzu kämen die Störungen und Auswirkungen auf die übrige Wirtschaft. Europa werde in eine "tiefe Rezession stürzen". Niemand könne wissen, wie lange sie anhalten werde.

Die deutsche Wirtschaftsleistung betrug im vergangenen Jahr 3435 Milliarden Euro. Würde sie monatlich um drei Prozent sinken, wären das ungefähr 30 Prozent in einem Jahr. Das ist deutlich mehr als in der Finanzkrise, als das Bruttoinlandsprodukt 2009 um rund 100 Milliarden Euro zurückging.

Der Währungsfonds weist darauf hin, dass die sozialen Marktwirtschaften Europas nicht auf Krisen wie diese ausgerichtet seien. Die Regierungen stemmten sich mit "aggressiven" Maßnahmen dagegen, sowohl zeitlich als auch vom Umfang her. "Wenn es jemals eine Zeit für die Verwendung verfügbarer Finanzpuffer und politischer Räume gab, dann ist es das jetzt." Die von den Ländern in Windeseile geschnürten Rettungsprogramme und die Aussetzung fiskalischer Regeln seien die richtige Antwort, schreibt der IWF. "Die Haushaltsregeln und -grenzen werden zu Recht ausgesetzt, um eine umfassende Soforthilfe zu ermöglichen." Zentralbanken hätten zudem massive Programme für den Ankauf von Vermögenswerten auf den Weg gebracht. Und die Finanzaufsicht Anforderungen gelockert, damit Banken weiterhin die Wirtschaft stützen können.

Der IWF hält die groß angelegten Interventionen der Europäischen Zentralbank sowie die Forderung der europäischen Staats- und Regierungschefs, dass Länder in Notlagen den Euro-Rettungsfonds nutzen können, für "wichtig". Die Entschlossenheit der Euro-Staaten, das Notwendige zur Stabilisierung des Euro zu tun, "sollte nicht unterschätzt werden". Die Idee gemeinsamer Euro-Anleihen, sogenannter Corona-Bonds, wird nicht erwähnt.

Der IWF verweist darauf, dass die meisten der europäischen Länder, die nicht Mitglied der EU sind, bereits um Finanzhilfen in Washington angefragt hätten. "Von Russland und der Türkei abgesehen, haben die meisten der neun Nicht-EU-Schwellenländer in Mittel- und Osteuropa bereits Soforthilfe beantragt", heißt es in dem Blog. Sie kommen zu den mehr als 70 Ländern hinzu, die ohnehin bereits Soforthilfe beim IWF angefragt haben. "Das ist die höchste Zahl an Nachfragen nach Krediten, die der IWF jemals zu einem Zeitpunkt hatte." Die Länder ersuchen um schnelle Kredite, um die unmittelbaren Folgen der Corona-Krise zu finanzieren. Der IWF erwartet, dass weitere Länder folgen werden. gam

Montag, 30. März, 11:00 Uhr: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, genannt "Wirtschaftsweisen", hat ein Sondergutachten anlässlich der Corona-Pandemie veröffentlicht. Darin wird mit einem deutlich Schrumpfen der deutschen und auch der Weltwirtschaft für das Jahr 2020 gerechnet. "Wir gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft stark beeinträchtigen wird", sagt Lars Feld, Vorsitzender des Sachverständigenrates. "Dabei ist die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung aufgrund der außergewöhnlichen Situation und der schwierigen Datenlage enorm."

Die Prognose des Sachverständigenrates basiert auf einem Wirtschaftsmodell, welches in drei unterschiedlichen Szenarien die Unsicherheit in Bezug auf Ausmaß und Dauer der gesundheitspolitischen Maßnahmen auffängt. Im Ergebnis rechnen die Ökonomen für 2020 mit einem negativen Wachstum der jährlichen Wirtschaftsleistung um 2,8 bis 5,4 Prozent. Im Folgejahr setze sich aber voraussichtlich die Erholung der Wirtschaft fort und das Bruttoinlandsprodukt dürfte zwischen 3,7 bis 4,9 Prozent zulegen. Hauptursache für den Rückgang sind die verschlechterten Finanzierungsbedingungen und die große Unsicherheit, die Investitionen bremse und bei den Haushalten zu Kaufzurückhaltung führen könnten.

Ebenso schlägt der Sachverständigenrat eine Vielzahl wirtschaftspolitischer Maßnahmen vor, die sich an fünf Kriterien orientieren. Der Schutz der Gesundheit steht für die Wirtschaftswissenschaftler im Vordergrund. "Voraussetzung für eine Rückkehr auf den Wachstumskurs ist die Eindämmung der Corona-Infektionen, sodass sich das soziale und wirtschaftliche Leben normalisiert", erläutert Lars Feld. Von der Bundesregierung sei eine klar kommunizierte Normalisierungsstrategie wichtig. Mit dieser könnten Unternehmen und Haushalte ihre Erwartungen an die Zukunft stabilisieren und so ihre Unsicherheiten verringern. Dafür notwendige konjunkturelle Hilfen für die Zeit nach der Krise müssten allerdings in der jetzigen Phase angekündigt werden. mxh