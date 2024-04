Beim FC Bayern hätte die Welt einigermaßen in Ordnung sein können nach dem 2:1 gegen Eintracht Frankfurt mit zwei Toren von Harry Kane. Aber ausgerechnet vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League fand Ehrenpräsident Uli Hoeneß Kritik an Trainer Thomas Tuchel angebracht - und nun ist doch wieder ordentlich Unruhe drin. Borussia Dortmund muss sich mit derlei Wirbel nicht beschäftigen, dürfte dafür aber nach der 1:4-Pleite gegen Leipzig mit angeknackstem Selbstbewusstsein auf Paris Saint-Germain um Kylian Mbappé treffen.