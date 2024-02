Angesichts der Drohungen von Donald Trump , bei einem Wahlsieg in den USA nicht mehr zu bisherigen Nato-Bündnispflichten zu stehen, wächst der Druck auf Kanzler Olaf Scholz (SPD), über neue Finanzspielräume zu verhandeln. Für ein neues Modell plädiert der SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz: Die Verteidigungs- und Zivilschutzausgaben sollten wegen der Unsicherheiten in den USA und wegen der Bedrohung durch Russland dauerhaft von der Schuldenbremse ausgenommen werden. "Eine Herausnahme sämtlicher Verteidigungskosten aus der Schuldenbremse hätte auf jeden Fall Charme", sagte Schwarz der Süddeutschen Zeitung . "Da ist ein erheblicher Nachholbedarf, und die Gefahr durch Russland wird nicht verschwinden." Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter kann sich dagegen eine Erhöhung des Bundeswehr-Sondervermögens auf bis zu 300 Milliarden vorstellen.

Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hatte bei einem Wahlkampfauftritt gesagt, er würde Nato-Partnern, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, keinen Schutz mehr vor Russland gewähren. Er würde Russland "sogar dazu ermutigen, zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen". Das löste harschen Widerspruch aus, zeigt aber auch die Herausforderungen gerade für Deutschland. Zwar hat Scholz angekündigt, dass nun jedes Jahr das Nato-Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Rüstung und Verteidigung auszugeben, erfüllt werden soll. Aber wegen der Sparzwänge durch die Regeln der Schuldenbremse ist die Finanzierung völlig offen, vor allem wenn 2027, spätestens 2028 das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr aufgebraucht sein wird. Dann könnten bis zu 56 Milliarden Euro zur Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels im regulären Verteidigungsetat fehlen - jährlich. Da der US-Kongress gerade zudem weitere Militärhilfen für die Ukraine blockiert, wird über neue Finanzierungswege diskutiert - auch in der Union.

Einerseits werfen Politiker wie Norbert Röttgen (CDU) dem Kanzler vor, viel zu wenig für die Ukraine zu tun, obwohl Deutschland bereits zweitgrößter Unterstützer des Landes ist. Zugleich sperren sich CDU und CSU aber gegen Gespräche über neue finanzielle Spielräume, für die es im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit bräuchte. Aus Sicht des CDU-Verteidigungsexperten Roderich Kiesewetter ist aber auch Deutschland Kriegsziel Russlands - und das würde viel höhere Ausgaben erforderlich machen.

Nach der erfolgreichen Klage der Union gegen den bisherigen Bundeshaushalt und den schärferen Regeln für die Schuldenbremse schließt Kiesewetter nicht aus, statt über eine Ausklammerung aus der Schuldenbremse über eine Ausweitung des Sondervermögens für die Bundeswehr zu verhandeln: "Es ist ja völlig klar, dass wir eher 300 statt 100 Milliarden benötigen, damit die Bundeswehr kriegstüchtig wird", sagte Kiesewetter der SZ. Aber es müsse eine Zweckentfremdung des Geldes zum Stopfen von Haushaltslöchern ausgeschlossen werden, und es müsse dennoch parallel ein dauerhafter Verteidigungshaushalt von mindestens zwei Prozent der Wirtschaftskraft erreicht werden. "Das geht nur mit Umpriorisierung und mit klaren strukturellen Reformen."

Scholz setzte mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Verteidigungsminister Boris Pistorius am Montag im niedersächsischen Unterlüß den Spatenstich für ein neues Munitionswerk des Rüstungskonzerns Rheinmetall, damit soll Europa in seiner Verteidigungsfähigkeit auch unabhängiger von den USA werden. Durch Munitionsabgaben an die Ukraine sind viele Lager leer, allein für die Bundeswehr wird der Investitionsbedarf für Munition auf 40 Milliarden Euro geschätzt.

Es mangelt nicht nur an Munition, sondern auch an Einrichtungen des Zivil- und Katastrophenschutzes

Der SPD-Haushaltsexperte Schwarz betonte mit Blick auf seinen Vorschlag: "Wir sollten ähnlich wie bei der Konjunkturkomponente, die je nach wirtschaftlicher Lage höhere Schulden erlaubt, über eine Sicherheitskomponente nachdenken." Alle entsprechenden Kosten würden ausgeklammert und nicht länger unter die Regeln der Schuldenbremse fallen. "Wir müssen dringend in den Zivil- und Katastrophenschutz investieren, wir brauchen viel mehr Cyberabwehr, Bunker, mobile Operationssäle, Lazarettversorgung." Auch die Union müsse daran ein Interesse haben. "Klar ist, wir bräuchten dafür eine Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz entsprechend ändern zu können. So eine Lösung wäre vielleicht auch für die FDP eine Brücke, über die man gehen kann", meinte Schwarz. Der Koalitionspartner FDP lehnt eine Aufweichung oder eine Reform der Schuldenbremse bisher strikt ab.

Eine andere Option aus den Reihen von SPD und Grünen ist es, wegen der Lage in der Ukraine eine Notlage zu begründen und diese Kosten von den Vorgaben der Schuldenbremse zumindest für 2024 zu befreien. Schwarz regt aber eine dauerhafte Herausnahme an, um nicht immer wieder neu diskutieren zu müssen und in der Industrie durch langfristige Abnahmegarantien die Produktion hochzufahren. Auch Scholz betonte beim Termin in Unterlüß, man müsse jetzt hinkommen "zur Großserien-Fertigung von Rüstungsgütern".