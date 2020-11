Die US-Amerikaner haben mehrheitlich den Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten gewählt. Noch-Amtsinhaber Donald Trump aber versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Bidens Sieg auf dem Rechtsweg zu kippen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Trudeau spricht mit Biden

Dienstag, 10. Novemberm 04:20 Uhr: Der kanadische Premierminister hat nach eigener Aussage mit dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden telefoniert. Sie hätten über eine Reihe von Themen wie die Corona-Pandemie, den Kampf gegen den Klimawandel und zwei in China inhaftierte kanadische Staatsbürger gesprochen, teilte Trudeaus Büro mit. Demnach war der Premier der erste Staatenlenker, der mit Biden sprach, nachdem US-Medien diesen auf Grundlage ausgezählter Stimmen zum Wahlsieger über Amtsinhaber Donald Trump erklärt hatten.

Peking hatte den früheren Diplomaten Michael Kovrig sowie den Geschäftsmann Michael Spavor im Dezember 2018 verhaftet - nur wenige Tage nachdem Kanada Meng Wanzhou, eine Top-Managerin des chinesischen Konzerns Huawei, festgesetzt hatte. Die USA haben wegen Betrugsvorwürfen ihre Auslieferung beantragt, der Fall liegt aktuell bei kanadischen Gerichten. Die Angelegenheit hat die Beziehungen zwischen China und Kanada massiv belastet. Die Volksrepublik hat seitdem unter anderem zwei kanadische Staatsbürger zum Tode verurteilt.

Trump: Zeitpunkt der Impfstoff-Neuigkeit politisch motiviert

Dienstag, 10. November, 02:30 Uhr: Der amtierende Präsident Donald Trump hat die Bekanntgabe vielversprechender Ergebnisse der Hersteller eines Corona-Impfstoffs wenige Tage nach der US-Wahl als politisch motiviert dargestellt. Der Pharmakonzern Pfizer habe "nicht den Mut" gehabt, die guten Nachrichten vor der Wahl bekannt zu geben, kritisierte Trump auf Twitter. Das US-Unternehmen arbeitet bei dem Impfstoff mit der deutschen Firma Biontech zusammen.

Trump kritisierte in seinem Tweet auch die für die Zulassung zuständige Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) seiner Regierung. Die FDA hätte die Ergebnisse früher bekannt machen sollen, klagte er. "Nicht aus politischen Gründen, sondern um Leben zu retten", schrieb er. Trump hatte im Wahlkampf immer wieder versprochen, dass es noch vor der Abstimmung am 3. November gute Neuigkeiten zu Impfstoffen geben werde - und sich davon offenbar politischen Rückenwind erhofft.

"Die FDA und die Demokraten wollten nicht, dass ich vor der Wahl einen Impfstoff-Erfolg habe, deswegen kam es fünf Tage später raus", schrieb Trump weiter. Die FDA seiner Regierung wird von Stephen Hahn geleitet, den der Republikaner Trump selbst ernannt hat.

Fox News kappt Schalte zu Pressekonferenz von Trump-Sprecherin

Dienstag, 10. November, 02:00 Uhr: Über vier Jahre lang galt der konservative amerikanische Fernsehsender Fox News als das Sprachrohr des Präsidenten. Doch im Zuge der Trump-Kampagne zu einem angeblichen großangelegten Wahlbetrug geht die TV-Station zunehmend auf Distanz. So unterbrach der Sender am Montagabend eine Live-Schalte zu einer Pressekonferenz von Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany, wie die Washington Post berichtet. Bei ihrem Auftritt wiederholte McEnany die Behauptung des Republikaners, bei Stimmabgabe und -auszählung gebe es im großen Stile Manipulationen.

"Es gibt nur eine Partei in Amerika, die versucht, Beobachter aus den Räumen fernzuhalten, in denen die Stimmen ausgezählt werden, und das, meine Freunde, ist die Demokratische Partei", sagte die 32-Jährige demnach. Man stelle sich nicht gegen eine Überprüfung der Wahl, wenn man eine korrekte Wahl wolle. "Man nimmt diese Position ein, weil man Betrug und illegale Stimmabgabe willkommen heißt."

An dieser Stelle schaltete sich Nachrichten-Anchor Neil Cavuto im Studio ein, der erklärte: "Ich denke, wir müssen an dieser Stelle ganz deutlich klarstellen, dass sie die andere Seite beschuldigt, Betrug und illegale Stimmabgabe gutzuheißen. So lange sie keine weiteren Details hat, um diese Vorwürfe zu untermauern, kann ich Ihnen das nicht weiter guten Gewissens zeigen." Er schließe nicht aus, dass das Trump-Team derartige Beweise habe - in diesem Fall werde man natürlich berichten. Aber vorerst gelte: "Nicht so schnell." Wie die Washington Post unter Berufung auf Fox-News-Insider berichtet, kam die Ansage, die Pressekonferenz abzubrechen, nicht von Senderverantwortlichen, sondern von Cavuto selbst.

In der vergangenen Woche hatten bereits mehrere US-Sender eine Pressekonferenz von US-Präsident Trump im Weißen Haus gekappt, bei der dieser ebenfalls von Betrug sprach. CNN und Fox News hatten den Auftritt in voller Länge gezeigt.

Justizminister Barr erlaubt Untersuchungen zu angeblichem Wahlbetrug

Dienstag, 10. November, 01:40 Uhr: US-Bundesstaatsanwälte sollen Vorwürfen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentschaftswahl nachgehen, noch ehe deren endgültiges Ergebnis feststeht. Justizminister William Barr gab grünes Licht für derartige Untersuchungen. Diese könnten erfolgen, "falls es klare und mutmaßliche Vorwürfe der Regelwidrigkeiten gibt, die - falls wahr - den Ausgang einer Bundeswahl in einem einzelnen Staat potenziell beeinflussen könnten", hieß es in seiner Mitteilung an Bundesstaatsanwälte, die der Nachrichtenagentur AP vorlag.

Präsident Donald Trump will seine Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden nach wie vor nicht einräumen. Der Amtsinhaber spricht von einer bundesstaatenübergreifenden Verschwörung der Demokraten, die darauf abziele, Stimmenauszählungen zugunsten Bidens zu verschieben. Beweise für seine Behauptungen blieb Trump bisher schuldig. Tatsächlich haben Wahlbeauftragte beider Parteien öffentlich erklärt, dass die Wahl gut abgelaufen sei. Es wurden lediglich geringfügige Pannen gemeldet, wie sie für Wahlen typisch sind.

Eigentlich verbietet eine Richtlinie des Justizministeriums öffentliche juristische Aktionen, bevor das offizielle Endergebnis feststeht. Mit der Zustimmung von Ressortchef Barr könnten Bundesstaatsanwälte diese aber umgehen. Die Bundesstaaten haben bis zum 8. Dezember Zeit, um etwa Nachzählungen von Ergebnissen oder juristische Anfechtungen zu klären.

McConnell: Bidens Wahlsieg beruht nur auf "vorläufigen Ergebnissen"

Montag, 9. November, 22:03 Uhr: Der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden beruht nach Ansicht des Mehrheitsführer der US-Republikaner im Senat, Mitch McConnell, nur auf "vorläufigen Ergebnissen". Daher könne der amtierende Präsident Donald Trump weiter gerichtlich dagegen vorgehen. Angesichts der Betrugsvorwürfe und einer wahrscheinlichen Neuauszählung in zwei Bundesstaaten müsse Trump nicht voreilig die berichteten Ergebnisse akzeptieren, sagt der einflussreiche Republikaner.

"Präsident Trump hat hundertprozentig das Recht, Vorwürfe über Unregelmäßigkeiten zu untersuchen und seine rechtlichen Optionen zu prüfen", sagte McConnell im Senat.

McConnell verweist auf die Tatsache, dass die Bundesstaaten noch keine Endergebnisse vorgelegt hätten und Biden lediglich aufgrund der Prognosen führender US-Medien zum Wahlsieger ausgerufen worden sei. Das ist in den USA so üblich, denn die Vorlage der Endergebnisse zieht sich meist Wochen hin.

Trump feuert Verteidigungsminister Esper

Montag, 9. November, 19:05 Uhr: Noch-Präsident Donald Trump wird seinem Ruf noch einmal gerecht. Über Twitter erklärt er, dass Verteidigungsminister Mark T. Esper ersetzt werde. Dessen Nachfolger wird Christopher C. Miller, bislang Direktor des National Counterterrorism Center. Eine Erklärung für die Entscheidung gibt es bislang noch nicht. Vergangene Woche hatte der Sender NBC allerdings berichtet, Esper habe sein Rücktrittsschreiben bereits vorbereitet. Denn er habe schon damit gerechnet, nach der Wahl aus dem Kabinett geworfen zu werden. Der Militärveteran und frühere Verteidigungsindustrielobbyist Esper war im Juli 2019 Verteidigungsminister geworden, als Nachfolger von James Mattis.

Die Beziehung zwischen Esper und Trump war bereits seit einiger Zeit nicht mehr die Beste. Sie hatten unterschiedliche Meinungen etwa über die Umbenennung von Militärbasen - die zum Teil noch nach Generälen der Konföderierten Armee benannt sind. Auch war Esper nicht glücklich gewesen über den Besuch Trumps in einer Kirche in Washington, wo sich der Präsident mit einer Bibel fotografieren ließ. Dafür hatte die Polizei Demonstranten mit Tränengas auseinandergetrieben.

Wie aus ranghohen Regierungskreisen verlautete, hat das Weiße Haus Bundesbehörden vorgegeben, sie sollten Personen entlassen, die von Trump ernannt wurden und sich jetzt nach der Abwahl von Trump nach Jobs umschauten. Trumps Amtszeit endet am 20. Januar um Mittag Ortszeit. Dann verlieren mehrere Tausend Angestellte der Regierung ihren Job.

China und Russland halten sich noch zurück mit Glückwünschen

Montag, 9. November, 13:47 Uhr: Viele Staats- und Regierungschefs haben Joe Biden bereits zum Wahlsieg gratuliert. China aber hält sich mit einer Gratulation zum Wahlsieg von Joe Biden zurück. Möglicherweise weil Peking in der Zeit vor dessen Amtsantritt noch mit Donald Trump zu tun haben wird und die bereits schwierigen Beziehungen nicht weiter belasten will, heißt es bei CNN.

Auf einer Pressekonferenz sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sein Land habe Bidens Siegeserklärung zur Kenntnis genommen - und werde eigene Glückwünsche entsprechend der internationalen Praxis aussprechen. Was diese Praxis wäre, sagte er nicht. Vor vier Jahren hatte Chinas Präsident Xi Jinping dem Wahlsieger Donald Trump bereits am 9. November gratuliert - also lange vor dessen Amtsantritt.

Auch aus Russland ist noch keine offizielle Reaktion gekommen - bis auf den Hinweis, man werde sich erst äußern, wenn ein offizielles Endergebnis vorliege. Das sagt Präsidialamtssprecher Dmitrij Peskow. Der Wahlsieg Bidens wurde nicht von einer Wahlbehörde proklamiert, sondern beruht auf den übereinstimmenden Auswertungen relevanter US-Medien aus unterschiedlichsten politischen Lagern. Präsident Wladimir Putin habe mehrfach erklärt, er sei bereit, mit jedem Staatsoberhaupt der USA zusammenzuarbeiten, sagt Peskow. Russland hoffe auf einen Dialog und eine Normalisierung der Beziehungen.

Biden setzt Zeichen mit Besetzung seines Corona-Teams

Montag, 9. November, 13:24 Uhr: Das Team des künftigen US-Präsidenten hat auf seiner Internetseite die Besetzung der 13-köpfigen Experten-Kommission bekannt gegeben, die bis zu Bidens Inauguration am 20. Januar 2021 eine Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie entwickeln soll.

Einer der Fachleute ist der Immunologe Rick Bright. Er war in diesem Jahr nach eigener Darstellung von einem hohen Posten in einer Gesundheitsbehörde (Barda) entfernt worden, weil er sich in der Corona-Pandemie gegen die Linie des Weißen Hauses gestellt hatte. Politico zufolge gab es jedoch auch zuvor schon interne Beschwerden über den Führungsstil des Impfstoff-Forschers.

Bright sendete jedenfalls nach seiner Degradierung an eine Behörde zum Schutz von Whisteblowern eine Beschwerde, in der er auf mehr als 60 Seiten Versäumnisse und Fehlverhalten der Trump-Regierung in der Corona-Krise ausbreitete. Dass der geschasste Behördenleiter nun wieder Gehör findet, zeigt deutlich, welch anderen Kurs die Biden-Regierung in der Pandemie nehmen will.

Geleitet werden soll die Beratergruppe, wie schon zuvor bekannt war, von Vivek Murthy, dem obersten US-Gesundheitsbeamten unter dem früheren Präsidenten Barack Obama, David Kessler, dem früheren Chef der Behörde für Nahrungsmittel und Medikamente, sowie Marcella Nunez-Smith, einer hochrangigen Expertin der Yale University für Medizin und Epidemiologie. Bereits heute Nachmittag sollen Biden und die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris mit dem Beraterteam zu einem ersten Briefing zusammenkommen.

Ältere Entwicklungen seit dem Wahltag finden Sie in unserem archivierten Live-Blog zur US-Wahl.