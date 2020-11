Es ist ein historisch bedeutender Tag, an dem Merkel ihre Erklärung zum Wahlsieg Bidens abgibt. Am 9. November denke Deutschland "an das Schlimmste und auch an das beste" in der Geschichte: an "die Schande des 9. November 1938", die Pogrome und die Shoah, genauso aber auch an die Öffnung der Mauer am 9. November 1989 mit der Öffnung der Mauer. Die Deutsche Einheit wäre "ohne das Vertrauen - gerade auf der Amerikaner - nicht möglich gewesen", betont die Kanzlerin. Dafür werde sie "immer dankbar sein".

"Wir Deutschen haben direkt erlebt und erfahren, welch wichtige Rolle die Vereinigten Staaten von Amerika für die Freiheit und die Demokratie in der Welt spielen", sagt Merkel. Die deutsch-amerikanische Freundschaft und die transatlantische Partnerschaft hätten eine große Bedeutung: "für Deutschland, für Europa und die Welt".

Merkel hatte Biden bereits am Wochenende gratuliert. Diese Gratulation bekräftigt sie erneut. Joe Biden bringe jahrzehntelange innen- und außenpolitische Erfahrung mit. "Er kennt Deutschland und Europa gut." Gerne erinnere sie sich an "gute Begegnungen und Gespräche mit ihm".

"Ebenso herzlich" gratuliere sie auch der künftigen Vize-Präsidentin Kamala Harris, betont die Kanzlerin. "Als erste Frau in diesem Amt und als Kind zweier Einwanderer ist sie für viele Menschen eine Inspiration, ein Beispiel für die Möglichkeiten Amerikas." Merkel freue sich auf das Kennenlernen.

Mit Blick auf die künftige Zusammenarbeit betont Merkel, welch wichtiger außenpolitischer Partner die USA in der Nato sind, um die "großen Herausforderungen unser Zeit" zu bewältigen. Man teile grundlegende Werte und Interessen. Seite an Seite müsse man zusammenstehen "in der schweren Prüfung der Corona-Pandemie", aber auch bei Themen wie der Erderwärmung und ihrer globalen Folgen, bei der Bekämpfung von Terrorismus und in Fragen der freien Weltwirtschaft und des Handels. Denn das seien die Grundlagen des Wohlstands "beiderseits des Atlantiks".

Merkel weiß aber auch um die Kritik, die die USA auf Nato-Ebene- zuletzt unter Trump sehr massiv - an Deutschland geübt hatten. Bereits 2014 hatte Deutschland unterzeichnet, ein Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben einhalten zu wollen. Erreicht wurde das bislang nicht. Man wisse, das man "mehr eigene Verantwortung" übernehmen müsse, sagt Merkel.