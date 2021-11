Nachrichten am 11. November 2021

Olaf Scholz wirbt im Bundestag für weitreichende 2-G-Regeln in Deutschland

Von Miriam Dahlinger

Das Wichtigste zum Coronavirus

Scholz will weitreichende 2-G-Regeln in Deutschland. Dass immer mehr Bundesländer den Zutritt etwa zu Veranstaltungen oder Restaurants nur Geimpften und Genesenen erlauben, hält der mögliche künftige Bundeskanzler "für einen guten Fortschritt". Die von den Ampel-Parteien geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes gäben den Ländern "alle Möglichkeiten", differenziert auf die jeweilige Lage zu reagieren. Die Union kritisiert seinen Corona-Kurs als "Realitätsverweigerung". Zum Artikel

Münchens Intensivstationen sind voll. Die Lage in den Kliniken spitzt sich zu, das Gesundheitsamt kommt der Flut an neuen Corona-Fällen nicht hinterher. Oberbürgermeister Reiter reagiert mit schärferen Maßnahmen - etwa 2 G in der Gastronomie. Zum Artikel

Corona bedroht die Weihnachtsmärkte. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer fordert, Weihnachtsmärkte abzusagen. Noch handhaben die Länder und Kommunen diese Frage uneinheitlich. Manche Kommunen verzichten bereits auf Märkte, andere verhängen eine 2-G-Regel. Eine Maskenpflicht lehnen die Schausteller ab. Zu den aktuellen Corona-Meldungen

Söder schlägt flächendeckende Zugangsverbote für Ungeimpfte vor. Laut Bayerns Ministerpräsident reichen die Maßnahmen des Bundes bislang nicht aus. Zudem will Söder die Booster-Impfung bereits fünf Monate nach der Zweitimpfung. Zu den aktuellen Corona-Meldungen aus Bayern

Lukaschenko droht, dem Westen das Gas abzudrehen. Der Machthaber von Belarus will im Streit mit der EU nicht einlenken, im Gegenteil. Er bringt weitere Druckmittel ins Spiel. Er droht, die Gaslieferungen nach Europa zu stoppen. Durch Belarus verläuft ein Teil der wichtigen russisch-europäischen Pipeline Jamal-Europa. Über die Leitung wird allerdings nur ein geringer Teil des Gases aus Russland nach Europa transportiert.Zum Artikel

EXKLUSIV Worauf sich die Fachpolitiker der Ampel-Parteien bereits geeinigt haben. Geld, Banken, Verbraucherschutz: Die Ampel-Partner wollen Bargeldzahlungen weiterhin ohne Obergrenze zulassen, die privaten Angebote zur Altersvorsorge reformieren und für Kunden künftig besser erkennbar machen, wie umweltfreundlich sich ein Unternehmen verhält. Zum Artikel

Südafrikas ehemaliger Präsident de Klerk ist tot. Der Politiker erhielt 1993 den Friedensnobelpreis. 1989 leitete er mit einem radikalen Reformkurs die Abschaffung von Südafrikas rassistischem Apartheid-Regime ein. Er ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Zum Artikel

RWE meldet fast 30 Prozent höhere Gewinne als im Vorjahreszeitraum. Das verdankt Deutschlands größter Stromerzeuger vor allem konventionellen Kraftwerken sowie dem Handel mit Energie. Die eigenen Windparks schwächelten. Trotzdem soll die Zukunft des Konzerns grüner Energie gehören. Zum Artikel

Steuereinnahmen sollen deutlich steigen. 179 Milliarden Euro mehr für Bund, Länder und Kommunen bis zum Jahr 2025 - so die Prognose der Steuerschätzer. Das könnte der künftigen Regierung zumindest ein bisschen helfen. In den Folgejahren soll es ähnlich gut weitergehen. Zum Artikel

Wann eine Booster-Impfung sinnvoll ist. Allen Geimpften soll eine weitere Spritze zur Auffrischung angeboten werden. Doch wer braucht sie tatsächlich, was gilt es zu beachten - und was weiß man über Wirksamkeit und Nebenwirkungen? Die wichtigsten Fragen und Antworten. (SZ Plus) Zum Artikel

China und USA vereinbaren überraschend Zusammenarbeit. Politisch haben die beiden Länder derzeit Ärger satt. Doch bei der Klimakonferenz schmieden die zwei größten Klimasünder der Welt überraschend ein Bündnis. Was steckt dahinter? Zum Artikel

Blau behütet. Nachbars Königin ist da: Margrethe II. besucht zusammen mit ihrem Sohn, dem Kronprinzen, Deutschland. Das gesamte royale Pflichtprogramm wird abgespult: militärische Ehren, Eintrag im Gästebuch in Schloss Bellevue, Kanzlerinnen-Treffen, Staatsbankett. Der Besuch in Bildern. Zum Artikel

Kölle Alaaaarm! Nach einem Jahr pandemischer Pause feiern die Kölner den 11.11. wieder in Präsenz - trotz vierter Welle und hoher Corona-Zahlen. Kann man so überhaupt ausgelassen närrisch sein? Zum Artikel