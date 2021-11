Olaf Scholz präsentiert sich in der Pandemie-Debatte im Bundestag solide und pragmatisch. Doch Corona ist mehr als ein medizinisches Thema. Um als Kanzler die Probleme im Land zu lösen, muss er Größeres liefern.

Kommentar von Angelika Slavik

Olaf Scholz ist noch da, das ist schon mal gut zu wissen. In den vergangenen Wochen seit der Wahl war der künftige Kanzler kaum zu sehen, nun hat er sich im Bundestag erklärt. Und dabei, vielleicht unfreiwillig, einen Ausblick darauf gegeben, was man von einem Regierungschef Scholz wird erwarten können - und was nicht.

Klar, eine Corona-Debatte ist keine Regierungserklärung. Trotzdem hätten andere in seiner Position die Gelegenheit wohl genutzt, um einen größeren Bogen zu spannen. Um zu erklären, wie das Land langfristig mit Corona umgehen will: wie die größer werdenden Risse in dieser Gesellschaft, die rund ums Impfen entstanden sind, gekittet werden sollen. Und wie viel Einschränkung der Freiheit als Preis für mehr Sicherheit gerechtfertigt ist.

Diese großen, schwierigen Fragen hat Scholz bei seinem Auftritt umschifft. Kein Wort zur sozialen Spannung im Land, keine Idee, wie man das Problem fehlender Pflegekräfte langfristig löst. Stattdessen legte er den Fokus auf das, was jetzt passieren soll: 3 G im Job, mehr 2 G in der Freizeit, kostenlose Tests für alle, ein Bund-Länder-Gipfel, um die Details zu besprechen. Es war nicht mutig, es war nicht visionär, aber es war solide und pragmatisch.

Das ist nicht verkehrt. Zu tun, was getan werden muss, und dabei auch noch Ruhe auszustrahlen, sind Qualitäten, die in diesem Land geschätzt werden. Nicht umsonst hat Angela Merkel hier 16 Jahre lang regiert. Trotzdem sollte Scholz nicht unterschätzen, wie sehr Deutschland eine Zukunftsvision nötig hat. Eine Idee, die dieses Land voranbringt. Und die, das ist vielleicht am wichtigsten, vermeintlich unversöhnliche Gruppen der Gesellschaft wieder näher zueinander bringen kann. Denn Corona ist nicht nur ein medizinisches Problem, es drohen auch richtig bittere Langzeitfolgen für den sozialen Zusammenhalt im Land. Um dieses Problem zu lösen, reicht Pragmatismus allein nicht.