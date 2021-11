Nach einem bundesweiten Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 am Donnerstagmorgen sind aus mehreren Bundesländern Entwarnungen gemeldet worden. Ursache der Störung sei wohl ein technischer Fehler bei der Telekom gewesen, hieß es von Behördenseite. Die Telekom gab am Morgen bundesweit Entwarnung: In allen Regionen, in denen der Notruf ausgefallen sei, sei die Störung aus Sicht der Telekom mittlerweile komplett behoben, erklärte ein Sprecher gegen 8.30 Uhr auf Anfrage. Die Ursachenforschung laufe noch.

Am Vormittag suchte das Telekommunikationsunternehmen weiter nach dem Fehler. "Einen Hackerangriff als Ursache schließen wir aus", sagte ein Telekom-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

In Nordrhein-Westfalen waren zuvor vermehrt Streifen auf den Straßen unterwegs gewesen, um vor Ort ansprechbar zu sein. Die Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, sich während der Störung direkt bei den Polizeistellen vor Ort zu melden.

Auch die Polizei in Berlin teilte am Morgen mit, Bürgerinnen und Bürger in Not sollten sich an die örtlichen Polizeiabschnitte wenden oder ein Bürgertelefon anrufen. Kurz vor sieben Uhr war die Notrufnummer 110 der Polizei zufolge wieder erreichbar. Für die Notrufnummer der Feuerwehr und der Rettungsdienste galt diese Entwarnung zunächst nicht, gegen kurz vor acht Uhr morgens wurde aber auch diese Warnung wieder aufgehoben.

In Bayern teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit, dass dort die 112 teilweise betroffen sei, nicht aber die Notrufnummer 110. Wie viele Regionen betroffen waren, war am frühen Morgen noch unklar. Die Leitstelle Regensburg etwa meldete um 6.41 Uhr, dass ihre Warnung wieder aufgehoben sei.

In Baden-Württemberg erklärte ein Sprecher des dortigen Innenministeriums, dass die Störung um kurz vor 5 Uhr morgens begonnen habe und gegen 7 Uhr endete. Die Bevölkerung sei über Handyapps und Radio informiert worden.

Niedersachsens Innenministerium erklärte die Störung um 6.15 Uhr für beide Notrufnummern für beendet. Auch Schleswig-Holstein und Hamburg entwarnten um diese Zeit. Die Hamburger Feuerwehr bat am Morgen zudem darum, die wieder hergestellte Funktion der Notrufe nicht zu testen. "Dass der Notruf 112 wieder funktioniert, braucht jetzt niemand auszuprobieren, das haben wir bereits umfassend getestet", hieß es dazu aus der Pressestelle.

Nach der Störung hat Armin Schuster, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), die Bedeutung der Warn-Apps hervorgehoben. "Wir waren in der Lage, alle unsere Partner zu informieren", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Denn das Lagezentrum der Telekom ist mit uns sehr schnell in Kontakt getreten. Und die regionalen Leitstellen konnten anschließend unsere Warn-App NINA zur weiteren Verbreitung der Information nutzen." Fragen zu den Ursachen des Ausfalls könne aber nur die Telekom beantworten.