Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Der Weg für Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union ist frei. Sein Konkurrent, CSU-Chef Markus Söder, akzeptiert das Vorstandsvotum der CDU für ihren Vorsitzenden. "Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union", sagte Söder am Dienstagmittag in München. "Wir wollen keine Spaltung, wir wollen eine geschlossene Gemeinschaft." Er habe Laschet angerufen, ihm gratuliert und ihm "volle Unterstützung" angeboten. Und zwar "ohne Groll", wie Söder erneut sagte.

Söder sprach erneut davon, dass er mit seiner Bereitschaft, als Spitzenkandidat von CSU und CDU bei der Bundestagswahl anzutreten, ein "Angebot" gemacht habe. Dafür habe er "unglaublich viel Zuspruch erfahren", insbesondere von der Parteibasis der CDU, sagte Söder. Das habe ihn "gefreut und auch gerührt". Zu kandidieren wäre Ausdruck der Verantwortung für das Land gewesen. Es gebe aber auch eine "Verantwortung für die Union", deshalb ziehe er diese Bereitschaft zurück. Die CSU werde Laschet im Wahlkampf aber "mit voller Kraft unterstützen". Dieser werde schwierig werden.

In einer digitalen Sondersitzung des CDU-Vorstands hatten in der Nacht zum Dienstag 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in geheimer Wahl für den eigenen Parteivorsitzenden Laschet als Kanzlerkandidaten plädiert. 9 stimmten für Söder, 6 enthielten sich.

Damit endet das offiziell neuntägige, faktisch aber wochen-, wenn nicht monatelange Ringen zwischen Söder und Laschet. Beide hatten am Sonntag vor einer Woche ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt, nachdem Söder dies lange Zeit offengelassen hatte. Daraufhin lieferten sie sich einen nahezu beispiellosen internen Wettkampf, der die tiefe Zerrissenheit der Union offenlegte. Am Montag legte Söder dann die Entscheidung in die Hände des CDU-Vorstands. Die Kandidatur entscheide die CDU jetzt "souverän", sagte er. "Wir als CSU und auch ich respektieren jede Entscheidung."

"Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Dienstag. "Aber in der Demokratie und gerade auch in der innerparteilichen Demokratie entscheidet etwas anderes, nämlich am Ende die Mehrheit." Deshalb respektiere seine Partei das Ergebnis.

In der CSU wird gleichwohl deutliche Kritik am Vorgehen und am Ergebnis der Kandidatenfindung laut. "Die Entscheidung des CDU-Vorstands geht zwar glasklar an den eigenen Mitgliedern vorbei und ist nur unter höchstem Druck entstanden", sagte ein ranghoher CSU-Funktionär der SZ. "Aber die Vernunft gebietet, jetzt einvernehmlich zusammenzukommen."

Auch Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, sieht die Kandidatenfindung kritisch: Es sei ein Verfahren, das "durchaus einige Fragezeichen hinterlässt", sagte er in Berlin, man könne es "konziliant formuliert als interessant bezeichnen". Es habe aber ein Ergebnis gebracht. "Und mit dem Ergebnis muss man umgehen." Politiker seien alle "Kinder von Gremien", sagte Dobrindt. "Wir leben alle in Gremien." Aber: "Wir erleben natürlich auch, dass Gremien nur so lange funktionsfähig sind, solange ihre Entscheidungen auf Akzeptanz stoßen."

Bayerns Finanzminister Füracker kritisiert Entscheidung

Aus der CSU kamen am Dienstagvormittag sogleich Sticheleien von prominenter Stelle: Bayerns Finanzminister Albert Füracker sagte, er wundere sich sehr, dass man die eindeutige Pro-Söder-Stimmung an der CDU-Basis völlig ignoriert habe. "Fünf Monate vor der Bundestagswahl einen Beschluss gegen die eigene Basis zu fassen, ist schon sehr bemerkenswert", sagte der Söder-Vertraute. Füracker betonte, Söder wäre bereit gewesen, mit der Kanzlerkandidatur die Verantwortung zu übernehmen. "Wenn dieses Angebot nun zurückgewiesen wird, liegt die Verantwortung bei der CDU." Ob die sechsstündige CDU-Sitzung die in der Kanzlerkandidaten-Frage so zerstrittene CDU zu einen vermocht habe, überlasse er der Einschätzung Laschets und der CDU, betonte Füracker. "Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, deuten nicht darauf hin, dass der CDU-Vorstand mit diesem Vorgehen einen Beitrag zu neuer Geschlossenheit geleistet hat."

Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Günther Beckstein forderte eine endgültige Entscheidung von Söder noch in dieser Woche. "Ich meine, es muss jedenfalls innerhalb der nächsten zwei, drei Tage eine endgültige Entscheidung fallen", so Beckstein im Deutschlandfunk am Dienstag. "Es ist jetzt notwendig, dass dann, wenn die Entscheidung endgültig feststeht in den nächsten Tagen, dass sich dann alle geschlossen hinter den Kandidaten stellen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit Laschet heißt." Die meisten Mitglieder der Union dürften indes schon auf Klarheit nach Söders Pressekonferenz am Mittag hoffen.

CDU-Vorstand stimmt für Laschet

Im Machtkampf mit CSU-Chef Markus Söder um die Kanzlerkandidatur hat sich der CDU-Vorstand erneut mit klarer Mehrheit hinter den Vorsitzenden Armin Laschet gestellt. In einer digitalen Sondersitzung der Partei-Spitze votierten am Montagabend nach Angaben eines CDU-Sprechers von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in geheimer Wahl 31 für eine Kandidatur Laschets. 9 stimmten für Söder, 6 enthielten sich. Das entspricht einer Mehrheit von etwa zwei Dritteln für Laschet.

Söder hatte die Entscheidung am Montag in die Hand der Schwesterpartei gelegt. Die CDU entscheide jetzt "souverän", sagte er in München nach einer CSU-Präsidiumssitzung. "Wir als CSU und auch ich respektieren jede Entscheidung."

In der Sondersitzung des CDU-Bundesvorstands am Abend waren Unterstützer von Laschet und von Söder aufeinandergetroffen. Laschet hatte zum Auftakt des Online-Sondertreffens seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur bekräftigt. "Es geht um die besten Antworten auf die drängenden Zukunftsfragen. Und ich bin bereit, für uns die Kandidatur zu übernehmen", sagte er nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir sind heute in der Verantwortung, ein Zeichen zu setzen, wo der Wahlkampf hingeht."