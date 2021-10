Die Grünen wollen in Dreiergespräche mit FDP und SPD einsteigen. Das teilten die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck nach internen Beratungen in Berlin mit. Das schlage man den Liberalen vor, sagte Baerbock. Das Land stehe vor großen Herausforderungen und könne sich keine lange Hängepartie leisten.

Die bisherigen Sondierungen hätten gezeigt, dass mit FDP und SPD die größten inhaltlichen Schnittmengen denkbar seien, vor allem im Bereich der Gesellschaftspolitik, sagte Habeck. "'Denkbar heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist." Es gebe noch erhebliche Differenzen, sowohl mit der FDP als auch der SPD. Viele Dinge seien noch nicht durchdiskutiert.

Die Absicht, mit FDP und SPD zu verhandeln, sei noch keine "Komplettabsage" an eine Jamaika-Koalition mit der Union, sagte Habeck. Die Union habe sich wirklich bemüht und sei den Grünen weit entgegengekommen.

Bisherige Bündnisse auf Landesebene hätten gezeigt, dass Sondierungen mit einer einstelligen Anzahl von Sitzungen gelingen könnten, sagte Habeck.

Die FDP trifft sich derzeit ebenfalls zu internen Beratungen, um ein Zwischenfazit nach den bisherigen Sondierungen zu ziehen, wie Generalsekretär Volker Wissing angekündigt hatte.

Laschet: Gegensätze mit Grünen überwindbar

Nach den Sondierungen zwischen Union und Grünen haben sich die Parteichefs Armin Laschet (CDU), Markus Söder (CSU), Annalena Baerbock und Robert Habeck zu den Gesprächen geäußert. Mit Blick auf eine mögliche Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP, sagte Laschet, er glaube, dass ein solches Bündnis "eine Breite in der Gesellschaft habe", die es möglich mache, das Land zu modernisieren und voranzubringen. Die Union sei bereit, diese Grundidee zu unterstützen. Er sprach von einem guten Austausch, bei dem auch an die Koalitionsverhandlungen 2017 angeknüpft worden sei. Es seien auch Gegensätze deutlich geworden. Es sei aber "nicht so, dass Gegensätze nicht überwindbar" seien. Dies müsste man vertiefen, das würde sich lohnen.

Baerbock sagte, die Gespräche seien von "Ernsthaftigkeit" geprägt gewesen. Gerade in gesellschaftspolitischen Bereichen gebe es Differenzen. Es gebe aber auch gemeinsame Anliegen wie etwa bei der Digitalisierung und der ökologischen Transformation. Es müsse einen "wirklichen Aufbruch im Land" geben. Söder sagte, er habe das Gespräch "genauso oder noch spannender" gefunden als mit der FDP, "weil es auch viel Denksport für alle Beteiligten ist, die Zukunft weiterzuentwickeln". Die Union habe Interesse daran, weiter zu reden. Einige Gemeinsamkeiten habe man beim Klima gefunden, Unterschiede etwa in der Migrationspolitik.

Die Beratungen der Union mit den Grünen sind der Abschluss einer ersten Sondierungsrunde, bei der zunächst Liberale und Grüne, dann SPD jeweils mit Grünen und FDP sowie schließlich CDU/CSU mit den Liberalen gesprochen hatten. Im Laufe der Woche soll eine Entscheidung fallen, wie es auf dem Weg einer Regierungsbildung weitergehen soll.

Habeck kündigte an, Grüne und FDP würden nun in ihren jeweiligen innerparteilichen Gremien die Sondierungsgespräche insgesamt bewerten. Unklar ist, wann es neue Gespräche zwischen FDP und Grünen geben soll. Alles Weitere werde zu gegebener Zeit verkündet, sagte Baerbock. Der Bundesvorstand der FDP will an diesem Mittwochvormittag über den weiteren Kurs beraten.

Laut Umfragen möchte die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Die Grünen unterstreichen die Nähe zur SPD, die FDP dagegen ihre inhaltlichen Übereinstimmungen mit der Union. (05.10.2021)

Wüst soll Laschet-Nachfolger in NRW werden

Armin Laschet regelt sein Erbe, zumindest in Nordrhein-Westfalen: Der bisherige NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, 46, soll neuer Ministerpräsident an Rhein und Ruhr werden. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Kreisen der Landes-CDU. Wüst gilt als wirtschaftsliberal und konservativer als Laschet, er zählte bislang nicht zu den engsten Vertrauten des Unionskanzlerkandidaten.

Laschet hatte vorige Woche am Tag nach seiner Niederlage bei der Bundestagswahl von seinen NRW-Parteifreunden eine Woche Bedenkzeit erbeten, um seine Nachfolge möglichst "einvernehmlich" zu regeln. Nach übereinstimmenden Aussagen von CDU-Politikern will Laschet am späten Nachmittag dem Vorstand der Landespartei und der CDU-Landtagsfraktion empfehlen, dass Wüst gleich drei wichtige Aufgaben übernehmen soll: Neben dem Amt des neuen Regierungschefs soll der Münsterländer beim Landesparteitag am 23. Oktober in Bielefeld auch zum Landespartei-Chef und zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen im Mai 2022 gewählt werden. (05.10.2021)

"Das fällt auf, liebe Union - und es nervt"

FDP-Parteivize Johannes Vogel hat der Union nach den Gesprächen über eine Regierungsbildung einen Bruch der vereinbarten Vertraulichkeit vorgeworfen. "Es gab vergangenes Wochenende drei Sondierungsgespräche, an denen ich für die FDP auch teilgenommen habe. Aus zweien liest und hört man nix. Aus einem werden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen", schrieb Vogel am Montag auf Twitter. "Das fällt auf, liebe Union - und es nervt!"

Die Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser, Beisitzerin im FDP-Bundesvorstand, wurde auf Twitter plastischer. Dort postete sie ein Bild zu den Sondierungsgesprächen und versah fast allesamt mit dem Wort "Stille". Nur zur Sondierung von Gelb und Schwarz seien Informationen an die Bild gelangt. "Wie soll so Vertrauen für eine Zusammenarbeit entstehen? #CDU", schrieb sie. Die FDP hatte wiederholt bekräftigt, Fehler wie bei den gescheiterten Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition im Jahr 2017 sollten diesmal verhindert werden.

Auch bei den Grünen gibt es vor den Gesprächen mit der Union Sorgen, diese könnten die Vertraulichkeitsvereinbarung brechen. "Dass man dann die Kommunikation über die Bild-Zeitung betreibt, wirft kein gutes Licht auf die Zustände in der Union", sagte der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, der dem zehnköpfigen Sondierungsteam der Grünen angehört. Es sei "auffällig", dass aus dem einzigen Sondierungstreffen der Union - dem mit der FDP am Sonntag - etwas bekannt geworden sei. "Das hat uns schon schwer irritiert." (04.10.2021)

FDP zieht rote Linien für eine Koalition

Die FDP pocht für den Fall einer Regierungsbeteiligung auf ihr Wahlversprechen, dass die Schuldenbremse nicht angetastet wird und dass es keine Steuererhöhungen gibt. "Die FDP hat das klar gesagt, und die FDP rückt von dieser Position auch nicht ab", sagte Generalsekretär Volker Wissing im ZDF-"Morgenmagazin". "Das ist eine klare Aussage gewesen."

Dass die Steuerpolitik immer eine große Hürde für Koalitionen sei, das wisse man und das habe auch vor der Wahl jeder gewusst. Dies sei in der Vergangenheit mit der CDU so gewesen, und das sei es jetzt in besonderem Maße auch mit der SPD. Die Parteiprogramme seien klar unterschiedlich und die Liberalen hier inhaltlich näher an CDU und CSU, sagte Wissing. "Aber der Umsetzungswille der Union in der Vergangenheit was Steuerreformen angeht, war auch überschaubar."

Auch der FDP-Finanzpolitiker Otto Fricke sagte bei RTL/ntv: "Es gibt zwei rote Linien: keine Veränderungen der Schuldenbremse in der Verfassung und keine Steuererhöhungen." SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach sich indes gegen inhaltliche Vorfestlegungen aus. "Es geht jetzt gar nicht darum, rote Linien zu formulieren", sagte er im ZDF.

Im Bemühen um eine Regierungsbildung setzt die FDP weiter auf Abstimmung mit den Grünen. "Wir müssen auch aufpassen, dass wir am Ende uns mit Grünen und FDP nicht so verhaken, dass es nur noch eine große Koalition geben kann", sagte Generalsekretär Wissing. "Deswegen müssen die Dinge diesmal eng abgestimmt werden."

Auf die Frage nach dem weiteren Vorgehen führte er aus: "Wir warten zunächst einmal das Gespräch noch ab, das die Grünen mit der Union führen. Wir werden dann unsere interne Auswertung machen, werden das auch abgleichen - weil ein Verhaken zwischen Grünen und FDP darf es nicht geben." Wenn Grüne und Union ihr anstehendes Gespräch geführt hätten, sei er dafür, "dass man dann eine Zwischenbilanz zieht und eine Zwischenentscheidung trifft", sagte Wissing. (04.10.2021)