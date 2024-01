Wenn er an den Nahen Osten denkt, dürfte Joe Bidens Laune inzwischen weit unter null fallen. Was immer derzeit in der Region passiert, bereitet ihm den größten anzunehmenden Ärger und verschlechtert seine Aussichten bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump . Der inzwischen mehr als dreimonatige Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Hamas belastet die Rolle der USA in der Region und Bidens ohnehin wenig glanzvolle Präsidentschaft. Das schmälert seine Erfolgschance, im Weißen Haus zu bleiben.

Biden braucht Ruhe in Nahost. Ein Ende oder zumindest eine Drosselung des israelisch-palästinensischen Konflikts ist aber bisher kaum abzusehen. Im Gegenteil: Jeder weitere Tag der Kämpfe im Gazastreifen birgt die Gefahr eines großen Regionalkriegs unter Beteiligung der Vereinigten Staaten und Irans. In einem Krieg gegen die von Teheran geführte "Achse des Widerstands" könnte Washington zu Bidens Verdruss nicht mehr wie bisher eher moderierend am Rand stehen, sondern müsste militärisch die Hauptlast schultern. Was Biden die letzten Siegeschancen gegen Trump nehmen könnte.

Vor allem auf die Dauer einer Waffenruhe können sich beide Seiten nicht einigen

Eine Hoffnung bleibt dem Präsidenten. Die rasche Freilassung der israelischen Geiseln könnte den Konflikt eindämmen und Biden eine Verschnaufpause verschaffen. Bei ihrem Terrorangriff auf Städte und Kibbuzim in Südisrael hatte die Hamas am 7. Oktober des vergangenen Jahres mehr als 1200 Israelis getötet und rund 230 Personen entführt. Bei einem ersten Austausch gegen palästinensische Häftlinge sieben Wochen nach dem israelischen Gegenschlag gegen den Gazastreifen waren mehr als 100 Geiseln freigekommen - Frauen, Kinder und thailändische Saisonarbeiter gegen 300 palästinensische Häftlinge.

Seitdem stocken die von Ägypten, dem Emirat Katar und den USA vorangetriebenen Verhandlungen über weitere Freilassungen. Jetzt aber verdichten sich die Anzeichen für eine Lösung. Die New York Times hatte jüngst über die Details eines Plans berichtet, der nun der Hamas vorgelegt werden soll: die Freilassung aller Geiseln - es sind vor allem Männer und israelische Soldaten und Soldatinnen - gegen eine sechs- oder achtwöchige Waffenruhe. Bei der Dauer der Feuerpause liegen Berichten der israelischen Zeitung Haaretz zufolge die Positionen aber weiter auseinander. Israels Premier Benjamin Netanjahu will eine möglichst kurze Waffenruhe, damit seine Streitkräfte den Kampf danach fortsetzen und die Hamas vernichten können: Die Rettung der Geiseln und die Zerschlagung der Hamas sind Netanjahus laut verkündete Kriegsziele, an denen auch sein eigenes politisches Überleben hängt. Netanjahu sagt immer wieder: "Wir kämpfen bis zum vollständigen Sieg."

Für die Hamas stellt sich die Lage, kaum verwunderlich, ganz anders dar. Der Gazastreifen ist durch das israelische Bombardement ein fast unbewohnbares Trümmerfeld geworden. Schon etwa 26 000 Palästinenser haben ihr Leben verloren - zur Mehrheit Frauen und Kinder. Auch die Hamas selbst hat in den fast vier Monaten Krieg schwere Verluste erlitten. Ein Viertel oder gar die Hälfte ihrer geschätzt 30 000 Kämpfer sollen tot oder schwer verletzt sein.

Der Gaza-Krieg verläuft allerdings überhaupt nicht nach Israels Plan. Im Gegenteil, die Militanten leisten wider Erwarten weiter Widerstand und das trotz der Verluste ziemlich erfolgreich. Die Islamisten wollen bei einem Austausch der israelischen Geiseln daher das Gegenteil erzwingen: Freiheit für die gekidnappten Israelis gegen ein international garantiertes Kriegsende oder wenigstens eine sehr lange Waffenruhe.

Das käme de facto einer israelischen Niederlage gleich. Es würde das militärische und politische Überleben der Hamas samt der fortgesetzten Herrschaft über den Gazastreifen bedeuten. Einem solchen Freibrief für die Islamistengruppe könnte nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober weder Netanjahu noch irgendein anderer israelischer Politiker zustimmen.

Überhaupt gestalten die Verhandlungen sich weiter schwierig. Erschwert werden die Bemühungen um ein Ende des Geiseldramas offenbar nicht nur durch die Uneinigkeit der israelischen Führung, die in ihrem sogenannten Kriegskabinett erbitterte innenpolitische Konflikte austrägt. Auch die militanten Vasallen der Islamischen Republik Iran stören, wo sie nur können. Der jüngste Angriff einer proiranischen Miliz auf einen Außenposten der U. S. Army in Jordanien forderte am Sonntag das Leben von drei Soldaten. Ein Dutzend weiterer Amerikaner wurden verletzt. Militante - die USA verdächtigen die Kataeb Hisbollah im Irak - hatten den Stützpunkt mit einer Drohne angegriffen.

Die drei toten Soldaten bringen Biden noch stärker in Bedrängnis. Er muss reagieren. Hinter dem Angriff steht zweifelsfrei die im arabischen Krieg gegen Israel mehr oder weniger offen die Feder führende Islamische Republik Iran. Bisher waren US-Konterattacken gegen frühere Angriffe von Teherans Bundesgenossen eher verhalten ausgefallen, selbst die Luftangriffe auf die Huthi in Jemen waren vergleichsweise gemäßigt angesichts der Bedrohung, die die Huthi für die internationale Handelsschifffahrt darstellen.

Das amerikanische Militär unterhält riesige Basen in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait. Die USA sichern so ihre längst nicht mehr uneingeschränkte Vormacht im Nahen Osten, dämmen die Ambitionen ihres iranischen Erzfeindes ein. Weitere kleine Stützpunkte dienen dem Kampf gegen den noch immer existierenden Islamischen Staat (IS), etwa im Irak, in Syrien, Jordanien und Dschibuti. Insgesamt sind laut Zählung der Nachrichtenagentur Bloomberg etwa 47 000 US-Truppen permanent in Nah- und Mittelost stationiert.

Trotz der Überlegenheit der USA ist Iran ein militärisch sehr ernst zu nehmender Gegner

Wie instabil die Lage ist, zeigt aber die Zahl der Angriffe auf US-Truppen: Seit Oktober und dem Hamas-Terrorangriff auf Israel gab es schon 165 Attacken gegen US-Einrichtungen in Nahost. Die drei toten US-Soldaten in Jordanien erfordern daher eine militärisch weit härtere Antwort als auf die bisherigen Provokationen der iranischen Handlanger. Joe Biden ließ in seinem Statement zur Attacke keinen Zweifel, dass es eine militärische Antwort geben wird: "Wir werden alle Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, und zwar zu einem Zeitpunkt und in einer Weise, die wir selbst bestimmen", ließ er mitteilen

Eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums versuchte gleichzeitig, die innenpolitische Front zu befrieden und Zwischenrufer im Lager der Republikaner ruhigzustellen: Deren Hardliner fordern eine "Je härter, desto besser"-Antwort an Teheran. "Wir wollen mit Sicherheit keinen Krieg", wiegelte die Pentagon-Sprecherin ab. "Und ehrlich gesagt, sehen wir auch nicht, dass Iran Krieg gegen die USA führen will."

Es wird sich also noch zeigen, wie Washington reagieren kann und wird. Wohl kaum mit Angriffen auf Iran selbst. Sicher aber mit weiteren Bombardements der Bundesgenossen Teherans in Jemen, Syrien oder im Irak. Der von den iranischen Vasallen geführte Angriff in Jordanien gefährdet damit Bidens Ziel: um keinen Preis einen großen Nahostkrieg zulassen. Der US-Präsident Biden möchte keinen offenen Krieg gegen Iran als Kopf der "Achse des Widerstands" führen müssen.

Iran ist trotz der Überlegenheit der USA ein militärisch sehr ernst zu nehmender Gegner. Zudem müsste Israel in einem solchen Krieg mit verheerenden Raketenangriffen der proiranischen Hisbollah in Libanon auf Israel rechnen. Zugleich dürften die quer durch den Nahen Osten stationierten US-Truppen zum Dauerziel proiranischer Milizen wie der Kataeb Hisbollah im Irak oder der Huthi in Jemen werden. Solch ein Krieg wäre ein Desaster für alle Beteiligten. Von den Folgen für die weltweite Ölversorgung, die amerikanische und die globale Wirtschaft ganz zu schweigen.