Antisemitismus-Verfahren gegen Personenschützer von Charlotte Knobloch Das Polizeipräsidium München will einen Beamten, der auch die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde bewachte, wegen verunglimpfender Chats aus dem Dienst entfernen. Dem Verwaltungsgericht geht das zu weit.

Stromsparen dank Sonnenschein - Stadt leistet finanzielle Hilfe Auch mit vergleichsweise günstigen Photovoltaikanlagen auf dem Balkon können viele Münchner einen Beitrag zur Energiewende leisten. Eine private Initiative hilft bei der Umsetzung - und die Stadt übernimmt einen Teil der Kosten.

Im Münchner Norden könnten weitere Hochhäuser entstehen Am Frankfurter Ring soll ein fast 170 Hektar großes Areal umstrukturiert werden. Dass dort überwiegend nur Platz für die heimische Wirtschaft sein soll, stößt allerdings auf Kritik.

SPD-Stadtrat singt Spottlied übers Gendern Der Musiker Roland Hefter protestiert mit dem Song "Genderpolizei" gegen Sternchenpausen, die sich "beschissen" anhörten. Im Münchner Rathaus dürfte das Lied nicht bei allen gut ankommen.

Hilfe aus München für die Erdbeben-Opfer Die türkische Gemeinde, das Generalkonsulat und ein Fußballverein organisieren Hilfsaktionen. Die Stadt München hat ein eigenes Spendenkonto eingerichtet.

Souterrain-Wohnung statt Ahorn Weil der Wohnraum knapp ist, werden in München auch immer mehr Keller ausgebaut. Ein Fall, bei dem ein fast hundert Jahre alter Baum gefällt wurde, zeigt beispielhaft, zu welchen Konflikten es dabei kommen kann. (SZ Plus)

Städtische Mitarbeiter fahren kostenlos Das 49-Euro-Ticket soll Bahnen und Busse für viele Menschen günstiger machen. Wer bei der Stadt München angestellt ist, bekommt das Ticket ab Mai gleich ganz gratis. Und das soll sich nicht nur für die Beschäftigten lohnen.

Die Marktweiber tanzen wieder Der Faschingsendspurt in München beginnt am kommenden Sonntag: Mit dem Umzug durch die Altstadt, dem Unsinnigen Donnerstag am Viktualienmarkt und Mickie Krause in der Fußgängerzone.

Fast alle Saunen dürfen wieder öffnen Zudem wird die Wassertemperatur in den meisten Schwimmbecken der Stadt erhöht. Ein paar Einschränkungen gibt es aber noch.

