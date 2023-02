In den meisten Schwimmbecken in München, wie hier im Westbad, gibt es künftig wieder Normaltemperatur.

Mit Beginn der Faschingsferien dürfen in München vom 17. Februar an die meisten Bäder und Saunen wieder zum gewohnten Betrieb zurückkehren. Die Lage auf dem Energiemarkt sei mittlerweile weniger angespannt, insofern können man eine Öffnung nun vertreten, teilten die Stadtwerke München am Mittwoch mit. Das Wasser in allen Hallenbädern, außer im mit Gas beheizten Michaelibad, wird künftig wieder auf Normaltemperatur erwärmt. Die Saunen dürfen an allen Standorten öffnen, außer im Dantebad und im Prinzregentenbad, das nach einem Brand weiter geschlossen ist.

Die große Ausnahme in der Stadt bleibt das Dantebad, das bis zum Ende der Wintersaison nicht öffnen darf: Mit seinen im Freien liegenden Becken würde es deutlich zu viel Energie verbrauchen. Die Stadtwerke sprechen für den Zeitraum von Oktober bis März von dreimal so viel Heizenergie wie der Durchschnitt der restlichen zehn geöffneten Bäder.