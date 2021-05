Von Heiner Effern und Franz Kotteder

Das Oktoberfest muss auch heuer und damit zum zweiten Mal in Folge ausfallen. Die Pandemie lasse ein Volksfest mit so vielen Besuchern nicht zu, erklärten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Montagnachmittag in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Damit ist auch die letzte Hoffnung dahin, dass diesen Herbst auf der Wiesn wieder gefeiert werden kann - und schon gar nicht eine Woche länger, wie verschiedene Abgeordnete noch in der ersten Enttäuschung nach der Absage im vergangenen Jahr gefordert hatten.

Der Ausfall des größten Volksfests der Welt kam wegen der immer noch hohen Ansteckungszahlen längst nicht mehr überraschend. Wirte und Schausteller reagierten trotzdem enttäuscht auf die endgültige Entscheidung. So mancher fürchtet um seine Existenz.

Für die Freunde der Wiesn dürfte es kein Trost sein, dass dieses Jahr auch wieder andere große Volksfeste in Bayern wie das Gäubodenfest in Straubing nicht stattfinden können. Dort hatte der Stadtrat schon vergangene Woche die Absage beschlossen. Die Empfehlung sei, auch andere große Feste nicht abzuhalten, sagte Söder bei der Pressekonferenz.

Bei der internen Sitzung waren auch die Stadtoberhäupter von Abensberg, Straubing, Augsburg, Nürnberg, Bamberg, Rosenheim, Würzburg und Regensburg dabei. Betroffen von den Absagen wären das Gillamoos-Volksfest in Abensberg und das Herbstfest in Rosenheim. Stattdessen solle es aber "kleine innovative Lösungen" je nach Inzidenz in der Stadt an verschiedenen Plätzen möglich sein. In München ist das beispielsweise die sogenannte Wirtshaus-Wiesn, die schon im vergangenen Jahr in der ganzen Stadt stattgefunden hat.

Schon über Wochen hat sich in München - sehr ähnlich wie im vergangenen Jahr - der erneute Ausfall des Oktoberfests abgezeichnet. Reiter und Söder hatten die Erwartungen mit öffentlichen Äußerungen bereits gegen null tendieren lassen. Auch der Zeitpunkt der Entscheidungen ist fast der gleiche, und ebenso der Grund, nur dass dies Wiesn diesmal der dritten und nicht der ersten Welle zum Opfer fällt.