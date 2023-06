Ob München im internationalen Vergleich radfreundlich ist, was man über die Rammstein-Konzerte wissen muss, was Uli Hoeneß über seine offizielle Rückkehr sagt und mehr.

Von Leo Kilz

Radfahren in München und anderen Städten: Wie haben sich die Radler in Peking selbst aus dem Paradies vertrieben? Welche römische Sitte erschwert das Radfahren in der Ewigen Stadt? Und wer wagt sich wirklich auf Istanbuls Straßen? SZ-Autorinnen und -Autoren vergleichen das Radeln in Städten weltweit mit München (SZ Plus).

Olympiastadion: Das muss man zu den Rammstein-Konzerten in München wissen Die Band kommt für vier Konzerte nach München, 240 000 Fans werden erwartet. Trotz aktuell heftiger Vorwürfe halten die Veranstalter an den Auftritten fest.

Künstliche Intelligenz: Tollkühn beim Schafkopf Wer Elektroden am Kopf hat und glaubt, er sei mit künstlicher Intelligenz verbunden, neigt zu riskanterem Verhalten. Wissenschaftler der LMU München haben mit Kartenspielern experimentiert - und ihnen eine wilde Geschichte aufgetischt.

Tattoos: Wenn die Bekenntnis zur Organspende unter die Haut geht In elf Münchner Studios kann man sich kostenlos ein Tattoo stechen lassen, das die Bereitschaft seiner Träger zur Organspende signalisieren soll. Offiziell gilt es jedoch nicht.

