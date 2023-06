Überschattet von Vorwürfen sexueller Übergriffe tourt die Band Rammstein derzeit durch Europa. Vier Konzerte spielt die ohnehin umstrittene Metal-Gruppe allein in München. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann tritt Rammstein in München auf?

Konzerte in München sind für den 7., 8., 10. und 11. Juni 2023 angekündigt. Die Gruppe tritt im Olympiastadion auf. Die Konzerte beginnen um 19.30 Uhr, Einlass ist um 15.30 Uhr.

Gibt es noch Karten?

Die Konzerte sind laut Rammstein ausverkauft. Auch für die drei Konzerte im Berliner Olympiastadion einen Monat später gibt es keine Karten mehr, ebenso wie für die meisten anderen Konzerte der Europatournee.

Wie viele Fans werden erwartet?

Laut Olympiapark München sollen 240 000 Menschen in der Stadt die Konzerte sehen können. Noch nie habe es so viele Besucherinnen und Besucher "bei einer zusammenhängenden Serie von Auftritten" gegeben, schreibt der Austragungsort auf seiner Website und spart nicht mit Superlativen: Von einem "Meilenstein in der Münchner Musikgeschichte und in der Historie des Olympiaparks" ist dort die Rede.

Was wird Rammstein derzeit vorgeworfen?

Nach dem ersten Konzert der Tour, das Ende Mai in Litauens Hauptstadt Vilnius stattfand, brachte eine Besucherin in den sozialen Medien schwere Vorwürfe gegen Frontsänger Till Lindemann auf. Eine Mitarbeiterin der Band soll sie und andere junge Frauen ausgewählt und ihnen Backstage-Zugang versprochen haben. Offenbar sollte es dort zum Sex zwischen Lindemann und ihr kommen, berichtete die Konzertbesucherin. Sie habe das abgelehnt, was Lindemann offenbar akzeptierte. In den sozialen Medien äußerte sie zudem den Verdacht, dass ihr und anderen Fans Drogen verabreicht worden sein könnten, um sie gefügig zu machen. Weitere Frauen berichteten daraufhin in den sozialen Medien und auch, dass sie quasi gecastet worden sein, um mit Lindemann Sex zu haben. Im Rahmen von Recherchen von SZ und NDR berichteten einige der Frauen anonymisiert über das mutmaßliche System, dem sie zum Opfer gefallen sein sollen. Rammstein hat die Vorwürfe sogleich bestritten: "Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt", schrieb die Gruppe nach ihrem Konzert in Vilnius bei Twitter.

Frontsänger Lindemann geriet bereits vor einigen Jahren mit Gedichten in die Kritik, in denen er sein lyrisches Ich über Vergewaltigungen fantasieren ließ - mit erstaunlichen Parallelen zu den jetzt erhobenen Vorwürfen: "Etwas Rohypnol im Wein (etwas Rohypnol ins Glas) / Kannst dich gar nicht mehr bewegen / Und du schläfst / Es ist ein Segen", schrieb Lindemann in einem Gedicht mit dem Titel "Wenn du schläfst".

Was bedeuten die Vorwürfe für die Auftritte in München?

Bisher wenig. Die vier Konzerte in München sollen wie geplant stattfinden, sagt Veranstalter Frank Bergmeyer von Propeller Music: "Alles läuft, wie es von Anfang an geplant war."

Die Olympiapark GmbH, immerhin ein städtischer Veranstaltungsort, geht ebenfalls davon aus, dass die Konzerte wie vorgesehen stattfinden werden. "Würden sich die erhobenen Vorwürfe bestätigen, wäre dies absolut verurteilungswürdig", teilt ein Sprecher auf Anfrage der SZ mit. "Wir möchten in diesem Zusammenhang festhalten, dass die Olympiapark München GmbH bei Konzerten Vermieterin des Olympiastadions ist. Für die Security und Zugangsberechtigungen in Backstage-Bereiche ist ausschließlich der Veranstalter zuständig." Im Klartext: Für das, was auf den Aftershow-Partys passiert, sieht sich die städtische Tochterfirma nicht in der Verantwortung.

Kann man die Konzertkarte nach den Vorwürfen zurückgeben?

Nein. Karten aufgrund dieser Vorwürfe zurückzugeben, ist rechtlich nicht möglich, heißt es vom Veranstalter Propeller Music. Die Eintrittskarten sind personalisiert, weshalb sie auch nicht ohne Weiteres an andere Interessenten weitergeben kann. Wer ein bereits erworbenes Ticket verkaufen möchte, kann dies nur über die Plattform Fansale tun. Auch wer seine Karte an Freunde oder Bekannte übertragen möchte, muss die Plattform nutzen.

Welche Vorband spielt?

Das Duo Abélard aus Frankreich begleitet die Band auf Tour. Die beiden Pianistinnen Héloïse Hervouët and Emilie Aridon-Kociolek veröffentlichen am 9. Juni ihr Album mit Klaviereinspielungen bekannter Rammstein-Songs.