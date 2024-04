Von Lisa Miethke

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

30 000 Flohmarktgänger auf der Theresienwiese Auch wenn es vergangenes Jahr noch doppelt so viele Besucher waren, trotzten am Samstag Tausende der Kälte und dem Regen. Beinahe aber wäre das Spektakel noch abgesagt worden. (SZ Plus)

Sternfahrt im Schneetreiben Bevor sie auf die A95 durften, räumte ein Schneepflug noch schnell den Weg frei: Schlechter hätte das Wetter bei der Fahrrad-Demo am Sonntag kaum sein können. Trotzdem fuhren ein paar Tausend Tapfere mit, um für bessere Radwege zu strampeln. (SZ Plus)

Leerstand in bester Lage Seit Jahren ist ein Haus an der Occamstraße fast komplett unbewohnt. Nun setzt ein Investor eine Gastronomie-Nutzung im Erdgeschoss durch - gegen den Willen der Stadt. (SZ Plus)

Warum die Bezahlkarte für Geflüchtete auf sich warten lässt In ersten Kommunen gibt es die Mastercard für Asylbewerber bereits, weitere folgen demnächst. In München zieht sich die Einführung allerdings noch hin.

Neues Lernzentrum an der LMU: Arbeiten mit Aussicht Rund 100 Studierende können in dem neuen Raum an der Leopoldstraße künftig an Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen lernen. Schon jetzt ist die Begeisterung groß. Bis Jahresende sollen weitere Lernzentren entstehen.

Denkmal für den "Kaiser": Franz Beckenbauer soll überlebensgroße Bronzestatue in München erhalten

Forschungsreaktor Garching: Franzosen liefern niedrig angereichertes Uran

Einsatz in Pasing: Brennendes Fett mit Wasser gelöscht - zwei Frauen verletzt

Polizeiaktion zur Verkehrssicherheit: Alle zwei Minuten ein Blitz

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

