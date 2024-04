Zwei Münchnerinnen haben versucht, brennendes Fett mit Wasser zu löschen - und sich dabei verletzt. Das Frittierfett war am Samstagabend im Kochtopf zu heiß geworden und hatte Feuer gefangen. "In ihrer Panik schütteten die beiden Frauen Wasser in die Flammen, was zu einer Fettexplosion führte und den darüberliegenden Dunstabzug in Brand setzte", berichtete die Münchner Feuerwehr am Sonntag.