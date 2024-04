Wie es um den Wohnungsbau steht, das StuCafé in der Leopoldstraße streicht Fleisch von der Speisekarte, was am Tag der Arbeit geplant ist und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Erfreulich viele neue Wohnungen, aber unerfreuliche Aussichten Trotz Krise wurden 2023 in München fast 10 000 Wohnungen gebaut. Mit einer Entspannung auf dem Immobilienmarkt ist dennoch nicht zu rechnen.

Erstes Uni-Café verbannt Fleisch komplett von der Speisekarte Das StuCafé in der Leopoldstraße bietet seit Kurzem nur noch vegetarische und vegane Speisen. Der neue Veggie-Döner lockt auch viele neugierige Fleischesser an (SZ Plus).

Prostituierte umgebracht und in Wald verscharrt Für das Landgericht München steht fest: Philip O. hat seine Freundin getötet, weil sie als Prostituierte immer wieder Sex mit anderen Männern hatte. In seinem Urteil geht es sogar über das geforderte Strafmaß der Staatsanwaltschaft hinaus (SZ Plus).

Max-Joseph-Platz: Geometrisches Grün vor der Oper Für Münchens OB Dieter Reiter ist er "potenziell einer der schönsten Plätze der Stadt". Nach einem erbitterten Streit einigen sich Denkmalschützer und Politik nun auf eine Umgestaltung des Max-Joseph-Platzes. Von Dauer aber wird diese nicht sein.

"Es ist nicht alles Glitzer und Glamour" Zum ersten Mal findet das queere Festival in München statt. Im Gespräch erzählt die Berliner Drag- und Gender-Performerin Bridge Markland von "Go Drag!", dem Loslösen von traditionellen Geschlechterrollen und anderen Herausforderungen.

Bestattung von Amts wegen Wenn die Freunde sich vom Toten nicht verabschieden dürfen

Prozess am Zivilgericht Blutende Wunde beim Theaterbesuch

Thalkirchen Mann von drei Tätern überfallen

MÜNCHEN ERLESEN

Tatort Feuerwache : Warum Feuerwehren immer wieder Ziel von Einbrüchen werden Rettungsschere und Rettungsspreizer sind bei Kriminellen sehr begehrt. Warum das so ist und wie sich die Ehrenamtlichen schützen können. Von Lisa Marie Wimmer

SZ Plus Sexuelle Gewalt : "Aufbegehren ist nicht unser Ding" Auch in der evangelischen Kirche gibt es Tausende Fälle von sexuellem Missbrauch. Doch an der Basis ist es erstaunlich still. Eine Pfarrerin kämpft gegen das Schweigen - auch mit ihrer ganz persönlichen Geschichte. Von Andrea Schlaier

UNSER FREIZEITTIPP

Demonstration und Konzerte : Was am Tag der Arbeit in München alles geplant ist Gewerkschaften rufen am Marienplatz erst zum Demonstrieren, dann zum Feiern auf. Auch andernorts gibt es Revolutionsparty und Protestmusik. Alle Aktionen zum Maifeiertag im Überblick. Von Michael Zirnstein

