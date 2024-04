Die Münchner Kammerspiele stehen nicht mehr auf dem Programm einer Rentnerin aus dem Ostallgäu. Der Grund, weshalb die 74-Jährige das Haus in der Maximilianstraße fortan meidet und sich auch in anderen Theatern nie wieder in die erste oder zweite Reihe setzen wird, hat mit einer im wahrsten Sinne des Wortes schmerzhaften Erfahrung zu tun. Denn bei der Inszenierung "Der Sprung vom Elfenbeinturm" der Regisseurin Pinar Karabulut Anfang Juni 2022 wurde die Seniorin, die damals in Reihe zwei saß, von einem vier Meter langen Holzstab mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern getroffen, der von der Bühne fiel.