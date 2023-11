Von Leo Kilz

Wie aus dem Konzerthaus ein Konzertsaal werden soll Bayerns Kunstminister Markus Blume will den Bau im Münchner Werksviertel "vom Milliardenprojekt zum Millionenprojekt" machen, damit er endlich verwirklicht werden kann. Wie das gehen soll (SZ Plus).

Preissteigerung: Das kaum bekannte günstige Konto der Stadtsparkasse Der Ärger der Kundinnen und Kunden über die höheren Gebühren hält an, eine Leserin spricht sogar von einer "Kostensteigerung von fast hundert Prozent!" Dabei existiert ein Modell, das zumindest online ganz ohne Zusatzkosten auskommt (SZ Plus).

Warum ist von den Milliarden fürs Wohnen kaum etwas zu spüren? Die Mieten explodieren, der Neubau bricht ein: Weil Bund und Freistaat wegschauen, unternimmt die Rathaus-Regierung aus Grünen und SPD einiges - doch viel davon verpufft (SZ Plus).

Gedenken an 9. November 1938: "Wer kleine Kinder umbringt, der ist nicht mehr menschlich" Bei der Gedenkveranstaltung in der neuen Münchner Hauptsynagoge fordern führende bayerische Politiker mit deutlichen Worten mehr Solidarität mit Israel ein (SZ Plus).

Was die Schließung der Villa Stuck für München bedeutet Auch die Villa Stuck muss im Februar schließen und instandgesetzt werden. In welcher Reihe mit anderen Münchner Kulturinstitutionen sie dabei steht, und in welche Gegend der Stadt ein Teil ihres Programms umzieht (SZ Plus).

Nach dem Bayern-Spiel: Istanbul-Fan beleidigt Münchner Juden

Mehrere Überfälle: Polizei nimmt Serien-Räuber im Glockenbachviertel fest

Sexueller Übergriff vor Supermarkt in der Lerchenau: Mann reißt Kundin von hinten um

