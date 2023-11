Der Polizei ist es gelungen, eine Reihe von Raub-Straftaten aufzuklären und den mutmaßlichen Täter festzunehmen. Die ersten Taten geschahen am 5. und am 6. November, beide Male nachts, beide Male in der Isarvorstadt : Der Täter hatte seine Opfer jeweils angesprochen, sie mit einem spitzen Gegenstand bedroht und Geld gefordert.

Am Mittwoch nun, gegen 6.30 Uhr, kam es am Alexander-Miklosy-Weg, ebenfalls in der Isarvorstadt, zu einem erneuten Vorfall. Eine 26-jährige Münchnerin wurde von einem Mann angesprochen und bedroht, so dass sie ihm 60 Euro Bargeld übergab, woraufhin er flüchtete. Die Frau sprach daraufhin eine Passantin an, die die Polizei verständigte.

Diese traf im Alten Südfriedhof auf einen 22-Jährigen, der seinen Aufenthalt dort um diese Uhrzeit nicht erklären konnte. Weil die Täterbeschreibung des Opfers auf den Mann passte, wurde er festgenommen. Bei ihm fand sich eine Einwegspritze; er ist zudem aus der Betäubungsmittel-Szene polizeibekannt. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.