Nach dem Bayern-Spiel:Istanbul-Fan beleidigt Münchner Juden

Nach dem Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch ermittelt nun der Staatsschutz wegen eines Scharmützels zwischen einem Istanbul-Fan und einem Münchner. Dieser, ein 21-Jähriger, hatte seinen Kontrahenten, einen 43-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen, gegen 3.50 Uhr in einer Bar am Maximiliansplatz wegen dessen Fan-Schals angesprochen und ausländerfeindlich beleidigt.