Der Münchner Westen soll in Freiham einen neuen Badesee bekommen. Patientenbeauftragte sollen sich um Probleme der Menschen in Kliniken kümmern - doch niemand weiß von ihnen.

Von Lisa Bögl

Münchner Westen soll zusätzlichen Badesee bekommen Überfüllte Parkplätze, volle Liegewiesen und viel zu viele Menschen im Wasser: An Münchens Badeseen wird der Platz eng. Nun soll in Freiham ein neuer See entstehen. (SZ Plus)

Worüber sich Klinik-Patienten beschweren Das Essen ist schlecht, der Arzt hat keine Zeit. Und wer hilft mir, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde? Um solche Themen kümmert sich die Münchner Patientenbeauftragte. Nur wissen zu wenige, dass es sie gibt.

"Ich hoffe schon, dass Kirche irgendwie weitergeht" Fast 50 000 Menschen aus dem Münchner Erzbistum sind im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten - mehr als jemals zuvor. Hiltrud Schönheit, die Vorsitzende des Katholikenrats, erklärt, warum selbst engagierte Gläubige aufhören - und welche Probleme die Verantwortlichen lösen müssen. (SZ Plus)

Kostenexplosion bei Gasteig-Sanierung 710 oder 604 Millionen Euro? Erstmals hat die Stadt alle Posten durchgerechnet. Und siehe da: Die größere Lösung, die Generalsanierung, wäre nur etwa 100 Millionen Euro teurer. Diese Spanne könnte von entscheidender Bedeutung sein. (SZ Plus)

Männer, lasst die Laufshirts an! Oben-ohne-Jogger sind ein Ärgernis. Cooler wäre es, wenn sie ihre Hemden anbehielten. Wofür gibt es nochmal Funktionskleidung? Eine Glosse.

Amtsgericht München: Händler verkauften importierte Junghunde mit gefälschtem Abstammungsnachweis

Hasenbergl: 79-Jährige auf dem Weg zur Arbeit überfallen

Europa-Tour 2024: Taylor Swift gibt Zusatzkonzert in München

Raub: Armbanduhr für 140 000 Euro vom Handgelenk gerissen

