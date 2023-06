Badegäste am Lußsee: Weil es hier im Sommer schnell eng wird, soll in der Nähe ein weiterer See entstehen (Archivbild).

Von Heiner Effern und Joachim Mölter

Der Traum von einem Badesee in Freiham scheint Wirklichkeit zu werden. Am kommenden Donnerstag werden im Kommunalausschuss des Stadtrats die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorgestellt, und die fallen offensichtlich sehr erfreulich aus, wie die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) sagt, die dem Zweckverband Freiham vorsitzt. Sie sieht einen möglichen Badesee in Freiham jedenfalls als "große Chance für den Münchner Westen" und betont: "Nur wenige Flächen in den Münchner Randbereichen eignen sich bezüglich Größe und Anbindung für die Neuanlage eines Badesees."