So gesundheitsgefährdend sind Tauben und Ratten in der Großstadt, weiter steigende Münchner Mieten, die E-Bike-Days im Olympiapark und mehr.

Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

Achtung! Wo es in München flattert und krabbelt Tauben, Ratten, Mäuse halten sich besonders gerne dort auf, wo die Menschen Müll und Essensreste hinterlassen. Sind diese Tiere gesundheitsgefährdend oder schützenswert? Über Konflikte in der dicht gedrängten Großstadt (SZ Plus).

Die Mieten in München steigen weiter Der Preisanstieg fällt zwar nicht mehr so drastisch aus wie im vergangenen Jahr. Doch die Durchschnittspreise neu vermieteter Wohnungen in guter Lage liegen inzwischen durchweg über 20 Euro pro Quadratmeter. Und auch jenseits der Stadtgrenze wird die Wohnungssuche immer schwieriger (SZ Plus).

"Wir lieben den Olympiapark" Das Gelände für die Mountainbiker ist direkt vor der Messe-Tür: Drei Tage lang können Fahrrad-Begeisterte auf verschiedenen Parcours E-Bikes testen - und sich über das unterstützte Radeln informieren (SZ Plus).

Ende der Eiszeit: Das Eisstadion war die erste Arena, die im Olympiapark stand, nach 57 Jahren endet die Ära nun unwiderruflich. Ein Streifzug durch die Geschichte, mit dem FC Bayern, frierenden Tischtennisspielern und verrückten Hunden (SZ Plus).

Schwabing: Kleinkind bei Sturz aus dem Fenster lebensbedrohlich verletzt

Balanstraße: Fünf Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Dramatische Rettungsaktion: Bauarbeiter rettet Frau in der Isar das Leben

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Palästinensischer Aktivist aus München: : "Egal, was wir machen, wir sind die Bösen" Fuad Hamdan engagiert sich für das Land seiner Herkunft und die Menschen dort. Israel nennt er einen "Terrorstaat", für den Angriff der Hamas am 7. Oktober findet er weit weniger harte Worte. Ist das antisemitisch? Muss man solche Meinungen aushalten? Von Bernd Kastner

SZ Plus "Pet Shop Boys" : "Man schubst doch nicht rum, wenn man in die Oper geht" Die "Pet Shop Boys" über ihre Zeit in München, ihre Faszination für deutsche Schlager und ihr Unverständnis für das Phänomen Taylor Swift. Von David Steinitz

UNSER GASTROTIPP

Sausalitos : Seit 30 Jahren zu Gast bei Freunden Das Konzept war früher mal innovativ, und obwohl es inzwischen viele Bars mit Restaurantbetrieb gibt, genießen die Läden weiterhin regen Zuspruch. Das liegt auch am Leitspruch des Unternehmens. Von Linus Freymark

