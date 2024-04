An der Ludwigsbrücke im Stadtteil Isarvorstadt ist am frühen Donnerstagnachmittag eine Person aus der Isar gerettet worden. Bauarbeiter, die auf einer Baustelle auf der Brücke beschäftigt waren, bemerkten die Frau gegen 13.30 Uhr in den Fluten. Die Männer setzten umgehend einen Notruf ab. Über die integrierte Leitstelle wurde ein Großaufgebot von Feuerwehr- und Rettungskräften alarmiert.