Ein Kleinkind ist am Donnerstagabend aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Schwabing gestürzt und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Rettungskräfte begannen auf dem Gehweg mit der Erstversorgung des 23 Monate alten Mädchens, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Ein Kindernotarzt leitete noch vor Ort eine Narkose ein.