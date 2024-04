Bei der Notbremsung eines Linienbusses der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) in der Balanstraße sind am Donnerstagnachmittag fünf Fahrgäste verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Bus der Linie 139 fuhr kurz nach 15 Uhr auf der Balanstraße stadtauswärts. Als er nach einem Stopp an der Haltestelle Ständlerstraße wieder anfahren wollte, fuhr ein weißer Pkw aus dem Parkplatz eines Getränkemarkts und nahm dem Bus die Vorfahrt.