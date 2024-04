Der Ekel vor Tieren in der Stadt wie Tauben, Ratten oder Mäusen ist bei vielen Menschen groß. Sie fürchten zum Beispiel die Übertragung von Infektionen oder ärgern sich über Dreck auf öffentlichen Plätzen. Auf der anderen Seite ist der Respekt vor den Tieren in der Stadt groß: Tierschützerinnen und Tierschützer etwa setzen sich für schonendere Methoden ein, um die Vermehrung zu begrenzen. Die Innenstadt ist übervoll, und zwar mit Mensch und Tier - und die Vergrämung der letzteren ist ein Thema, das seit Jahren polarisiert. "Vergrämen" bedeutet, das Tier zu vertreiben.

Über Mäuse klagen überwiegend die Wirte von Restaurants und Imbissen. "Es gibt keinen Betrieb, der sich nicht mit dem Thema beschäftigt", sagte etwa Christian Schottenhamel, Münchner Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. Damit fällt die Maus in die Zuständigkeit des Kreisverwaltungsreferats (KVR), das Lokale kontrolliert und sie im Notfall auch mal zusperrt. Eine systematische Bekämpfung der Mäuse im öffentlichen Raum gibt es jedoch nicht, da das Gesundheitsreferat (GSR) keine "konkrete gesundheitliche Gefahrenlage durch von Mäusen im Stadtgebiet übertragene Erkrankungen" sieht.

Das GSR hat die Aufgabe, das Infektionsschutzgesetz umzusetzen . Dieses sieht vor, dass - sobald durch ein Tier Krankheitserreger auf den Menschen übertragen werden könnten - dieses Tier als Gesundheitsschädling gilt und bekämpft werden muss.

Detailansicht öffnen Wo viele Menschen sich oft aufhalten und Essensreste hinterlassen, halten sich auch viele Ratten auf, weil sie dort ein reiches Nahrungsangebot vorfinden. (Foto: Arno Burgi/dpa)

Bei Ratten fällt das Urteil eindeutig aus: Da sie viele, teilweise sehr gefährliche Krankheitserreger auf den Menschen übertragen können, beschäftigt das GSR eine ganze Abteilung zur Rattenbekämpfung. Sechs Hygienekontrolleurinnen und -kontrolleure schwärmen hunderte Male im Jahr im gesamten Stadtgebiet aus, um Meldungen nachzugehen. 2023 bekam das GSR 800 Mal Rattenbefall gemeldet. Etwa 15 Prozent davon würden sich nach der Begehung nicht bestätigen, einige Stellen würden auch mehrfach gemeldet, sagt eine Sprecherin. Jährlich würden etwa 600 bis 700 Rattenbekämpfungen durch das GSR veranlasst. Aktuell laufen in allen 25 Bezirken Maßnahmen gegen Ratten. Dann rückt ein Kammerjäger aus und legt Köder aus. Aber dazu später mehr.

Wo viele Menschen sich oft aufhalten und Essensreste hinterlassen, halten sich auch viele Ratten auf, weil sie dort ein "reiches Nahrungsangebot" vorfinden, so das GSR. Beispielsweise an Bahnhöfen, in Parks mit Spielplätzen, an belebten Orten im Zentrum und entlang der Isar. Auch Baustellen begünstigen die Einnistung der Schädlinge. Wie viele Ratten in der Stadt leben, kann das GSR nicht sagen. "Es liegt in der Natur der Spezies der Wanderratten, sich fortlaufend in wechselnden, uneingrenzbaren Gebieten zu bewegen."

Ein Problem sind die To-Go-Produkte

Es scheint ein Teufelskreis zu sein: Ratten, die Müll fressen, verdrecken die Stadt, aber sie sind überhaupt nur hier, weil Menschen die Stadt verdrecken. Weshalb immer wieder die Forderung laut wird: Wer wirklich die Verbreitung der Ratten begrenzen will, muss die Innenstadt sauber halten. Das Baureferat verweist dann darauf, dass München sowieso schon zu den saubersten Städten der Welt zähle. Aber es seien eben viele Menschen mit immer mehr To-Go-Produkte unterwegs. Allein in der Fußgängerzone fallen jeden Tag rund drei Tonnen Abfall an. Mehr als 200 Abfallbehälter werden hier mindestens dreimal täglich geleert. Mehr als 5000 weitere Abfalleimer stehen in den städtischen Grünanlagen. Man bekämpfe die Ratten gemäß Anordnung des Gesundheitsreferats, heißt es beim Baureferat. Und ja, tendenziell sei "in den Grünanlagen und im Straßenbegleitgrün ein Anstieg zu verzeichnen".

Detailansicht öffnen "Vorsicht Rattenbekämpfung" - immer wieder warnen Schilder in der Stadt - wie hier am Perlacher Bach im Stadtteil Ramersdorf-Perlach. (Foto: Stephan Rumpf)

Der meiste Müll wird wohl aus Unachtsamkeit liegen gelassen. Aber es gibt auch Krümel auf öffentlichen Plätzen, die von "illegalen Taubenfütterungen" stammen, sagt das GSR. In der Stadt gilt ein Fütterungsverbot für Tauben.

Es gurrt. Dieses Mal auf dem Dach des Karstadt-Gebäudes an der Münchner Freiheit. Die Taubenpflegerin Heidi Kreitmeier öffnet die Tür zu einem Taubenschlag. Dutzende Vögel flattern hoch, sie bringen sich in Sicherheit, es könnte ja Gefahr drohen. Die meisten halten sich in der Nähe auf, im Inneren befindet sich das Wertvollste, was sie haben: ihr Nachwuchs.

Etwa 150 Tauben haben sich hier ihr Zuhause eingerichtet, sie leben monogam, jedes Pärchen in seiner Nistnische. Gerade brüten etwa sechs Tauben Eier aus, die meisten davon sind Attrappen aus Plastik. Kreitmeier wechselt die echten Eier aus, um die Population zu begrenzen. Gleichzeitig gibt sie ihnen jeden Tag etwas zu essen, es gibt "Rassetaubenfutter" aus 25-Liter-Säcken, damit die Tiere nicht nach Essensresten in der Stadt suchen müssen. Dieses Vorgehen läuft nach dem sogenannten Augsburger Modell. "Die Tauben halten sich bis zu 80 Prozent des Tages im Schlag auf", sagt Kristina Berchtold, Sprecherin des Tierschutzvereins München.

Ihr Verein fordert mehr Taubenschläge, verteilt über die ganze Stadt, nur dann würde das Augsburger Modell wirklich funktionieren. Wie effizient das wirklich ist, kann allerdings keiner sagen, da es den Idealfall bisher nie gegeben hat. Wie viele Tauben in der Stadt leben, weiß niemand, auch nicht, ob die Population zu- oder abnimmt. 26 Taubenhäuser gibt es im Stadtgebiet laut dem Kreisverwaltungsreferat (KVR). Die Einrichtung weiterer Taubenhäuser sei geplant.

Offiziell vergrämen will die Stadt die Tauben nicht. Es gehe nämlich keine grundsätzliche Gesundheitsgefahr von den Vögeln aus, heißt es in dem Infoblatt "Tauben und Hygiene" der Stadt München. Und wenn, dann geschieht dies hauptsächlich über den Kot, etwa wenn verunreinigte Lebensmittel in den Mund gelangen. Der Fleck auf der Hose ist also nicht per se gefährlich, aber natürlich lästig.

Auch Bechtold spricht sich gegen eine illegale Fütterung aus, diese störe das Prinzip eines betreuten Taubenschlags. Aber sie empfinde es als nachvollziehbar, dass manche Menschen Mitleid mit den Vögeln hätten: "Es gibt unglaublich viel Leid bei den Tauben." Berchtold berichtet von verstümmelten, ausgehungerten, kranken Tauben oder solchen, die willkürlich Opfer von Tierquälern werden.

Müll und Tier, das scheint ein untrennbares Duo zu sein. Vor allem in der am dichtesten besiedelten Stadt Deutschlands. Kürzlich forderte die Stadtratsfraktion ÖDP/München Liste eine "humanere" Rattenbekämpfung, etwa durch verschließbare Mülleimer mit Deckeln. Die Bearbeitung des Antrags steht noch aus.

Bis dahin kämpfen Tierschützer gegen frei zugängliche Rattenköder. Normalerweise müssten sie in verschlossenen Boxen sein, doch die Ratten holten sie manchmal heraus und ließen sie liegen, sagt Kristina Bechtold. Die Kritik: Die Köder seien auch für Hunde oder andere Wildtiere zugänglich. Auf einer Facebook-Seite veröffentlichen Hundebesitzer Stellen mit Giftködern, die ihren Schützlingen gefährlich werden könnten.

Nur "amtlich geprüfte und zugelassene Ködermittel"

Das Gesundheitsreferat lässt wissen, dass es sich nicht um Gifte im klassischen Sinn, sondern um blutgerinnungshemmende Mittel handele, die für die Ratten bestimmt seien. Man lege nur "amtlich geprüfte und zugelassene Ködermittel" aus. Bitterstoffe sorgten dafür, dass andere Tiere diese sofort ausspucken würden.

Doch was passiert eigentlich, wenn ein Tier so einen Köder frisst? Etwa ein Fuchs. Das Mittel sorge dafür, dass das Tier innerlich verblute, sagt Kristina Berchtold. Die Tierärzte des Vereins gingen von einem "stundenlangen, schmerzhaften Tod" aus. Warum seien Menschen bereit, den Ratten etwas anzutun, was wir unseren Haustieren nicht zumuteten, fragt Berchtold. "Es gibt eigentlich keine tiergerechte Vergrämung."

Und wie häufig werden Menschen nun eigentlich krank durch den Kontakt mit Ratten? Beispiel Lepto­spi­rose, eine Krankheit, die durch spezielle Bakterien im Urin von Nagetieren ausgelöst wird und in ganz seltenen Fällen tödlich sein kann. Das Robert-Koch-Institut verzeichnet pro Jahr zwischen 37 und 166 Fälle deutschlandweit, meist betreffen sie Berufsgruppen wie Kanalarbeiter, La­bor­per­so­nal oder Menschen, die in der Landwirtschaft und im Veterinärwesen tätig sind. Und in München? Das GSR jedenfalls hat keine Kenntnis von nachgewiesenen Fällen.