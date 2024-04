Das scheint gut zu klappen - in diesem Jahr wird die Kette mit Sitz in München 30 Jahre alt. Die erste Filiale eröffnete 1994 in Ingolstadt, kurz darauf gab es im Tal den ersten Münchner Ableger. Das Konzept war damals etwas völlig Neues, erzählt Geschäftsführer Werner: Wo sonst gab es damals einen Laden mit einer richtigen Bar, Drinks und Essen? "1994 waren wir da Innovator", sagt Werner.

Hinzu kam die Atmosphäre: In Bars trafen sich damals vorwiegend Anzugträger. Im "Sausa", wie der Kenner sagt, geht es seit jeher etwas lockerer zu, seit 30 Jahren werden die Gäste geduzt. Und dann kommen die beiden Markenzeichen hinzu: zum einen die tägliche Happy Hour von 17 bis 20 Uhr und ab 23 Uhr. Und die Jumbo-Cocktails, die zu diesen Zeiten nur 10,90 Euro kosten und wunderbar betrunken machen.

Doch im Sausalitos geht es längst nicht nur darum, in kürzester Zeit so viele Drinks wie möglich zu schaffen. Das Publikum ist bunt gemischt, die Spanne reicht von der Klassenfahrt bis zum 60. Geburtstag. Und je später der Abend wird, desto mehr mischen sich die - dann volljährigen - Gäste. Am Wochenende kommt ein DJ, und dann werde gerne mal bis spät in die Nacht getanzt und gefeiert, erzählt Melly Stiller, Betriebsleiterin in der Sonnenstraße. Wer Lust auf Party hat, kann sich also den Clubeintritt sparen.

Detailansicht öffnen Betriebsleiterin Melly Stiller hat im Service angefangen. Noch immer mixt sie gerne mal selbst. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Der alkoholfreie Moskito ist optisch kaum von seinem alkoholischen Pendant zu unterscheiden. (Foto: Stephan Rumpf)

Heute gibt es drei Läden in München: im Tal, in Pasing und in der Sonnenstraße. Deutschlandweit sind es 46 Standorte. In jedem steht die Bar im Mittelpunkt: Die Auswahl der Markenspirituosen wird wandhoch präsentiert, dazu der Tresen, an dem meist schon am frühen Abend ein paar Gäste sitzen. Die Cocktailauswahl reicht von Klassikern wie Mojito und Zombie bis zu Eigenkreationen, die von den Barkeepern in den vergangenen 30 Jahren entwickelt wurden. Wie zum Beispiel Pink Amore, ein Mix aus Gin, Holunder, Zitrone, Bitter Lemon und Minze. Dazu gibt es eine große Auswahl an alkoholfreien Drinks - und alles, was die kalifornisch-mexikanische Küche so zu bieten hat: von Tacos und Chicken-Wings über Burritos bis zu Burgern.

Am Konzept hat sich seit 1994 - bis auf kleinere Änderungen auf der Karte - kaum etwas verändert. Eine Neuerung gibt es doch: Zur Überbrückung zwischen den Happy Hours werden von 20 bis 23 Uhr fünf gleiche Cocktails in Normalgröße für 44,90 Euro serviert. Das hilft bestimmt dabei, auch in den kommenden 30 Jahren ein paar neue Freunde zu finden.

Sausalitos , Tal 16, 80331 München, Telefon: 089/24295494, Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 16 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 2 Uhr.