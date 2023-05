Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Hilferuf an Kanzler Scholz? Nicht von Markus Söder Bayerns Regierungszentrale hatte ein Schreiben aufgesetzt, in dem der Ministerpräsident vom Kanzler Unterstützung beim Ausbau der Münchner S-Bahn fordern und sich über Bundesverkehrsminister Wissing beschweren sollte. Dazu kam es aber nicht. Warum eigentlich?

Geothermie-Ausbau im Naturschutzgebiet Die grün-rote Rathauskoalition will im Münchner Norden Thermalwasser fördern und 70 000 Menschen mit Wärme versorgen. Wie das funktionieren soll und was diese Pläne für das besonders wertvolle Biotop bedeuten. (SZ Plus)

"Da gibt es auch mal einen Rempler" Regisseurin Melanie Liebheit hat mit ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm "She Chef" (SZ Plus) die Spitzengastronomie aus einer neuen Perspektive gefilmt, aus der einer Praktikantin.

Harry Styles macht keine Fehler Der Sänger balanciert den Ruhm präzise zwischen Hüfte und Herz. Er bastelt aus dem ausverkauften Olympiastadion eine pinke Wohlfühlzone. (SZ Plus) Und rettet Frauen aus schlimmen Beziehungen.

Gastronomie: Eine Sterneköchin verlässt die Stadt (SZ Plus)

Wirtschaft: Polytech Wind Power Germany soll nach Dänemark umgesiedelt werden

Bauvorhaben in Thalkirchen: Protest gegen Pläne zum Klinik-Quartier

Polizei: Zechgelage endet tödlich

Unfall in Berg am Laim: Abgelenkt vom Mobiltelefon: 18-Jähriger von Tram erfasst

