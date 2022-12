Von Joachim Mölter

Jedes Jahr werden der Münchner Polizei rund zweieinhalbtausend Menschen als vermisst gemeldet. Meistens sind es Teenager, die von daheim ausgerissen sind, oder Senioren, die den Weg nach Hause nicht mehr finden; gelegentlich sind auch Kranke dabei, die dringend Medikamente brauchen. In der Regel stöbert die Polizei diese Personen recht schnell wieder auf, oft dauert es nicht mal eine Woche, selten länger als einen Monat.

Es kommt nur in Ausnahmefällen vor, dass die Beamten um Mithilfe der Bevölkerung bitten und mit ihrer Suche an die Öffentlichkeit gehen. Wie im Fall der 15 Jahre alten Zwillinge Silvana und Nadezhda Krasteva, die sich offensichtlich sehr gut verstecken, seit sie Ende November von daheim weggelaufen sind. Oder bei der 39 Jahre alten Vanessa Huber aus Unterhaching, die bereits Anfang November nach einem Wochenend-Einkauf spurlos verschwunden ist.

Bei solchen Öffentlichkeitsfahndungen ist das Interesse der Bevölkerung naturgemäß hoch, zumal wenn die Polizisten bei ihrer Arbeit auch noch zu beobachten sind, so wie bei den Suchmaßnahmen im Perlacher Forst und Fasanengarten, den an Hubers Wohnort angrenzenden Flurstücken. Und wenn das Verschwinden so rätselhaft und unerklärlich erscheint, dass von einem Gewaltverbrechen ausgegangen werden muss, blühen naturgemäß auch Gerüchte (SZ Plus). Die nähere Umgebung, das engere Umfeld von Vanessa Huber hat die Polizei inzwischen abgeklopft; sie hat auch die Hinweise überprüft, die eingegangen sind. Bislang alles ohne Ergebnis. Deshalb wird die Suche nach einer kurzen Pause demnächst wohl ausgedehnt. Seit mehr als sechs Wochen wird Vanessa Huber inzwischen vermisst, unter den zweieinhalbtausend jährlichen Fällen in München ist sie damit ein Sonderfall.

DER TAG IN MÜNCHEN

Mehr als 200 Ampeln fallen aus Zeitweise kam es deswegen zu chaotischen Zuständen in der Stadt. Was die Ursache für den Ausfall war, steht noch nicht fest.

Abrechnung mit Grün-Rot Die Debatte um den 8,3-Milliarden-Haushalt der Stadt war hitzig. Die CSU fordert OB Reiter auf, im Koalitionskrach ein Machtwort zu sprechen - der zitiert Jimi Hendrix und teilt gegen Markus Söder aus.

"Entweder sind Sie ein guter Betrüger, oder Sie sind wirklich geläutert" Das Landgericht verurteilt einen ehemaligen BMW-Abteilungsleiter wegen Untreue in 15 Fällen zu einem Gefängnisaufenthalt von vier Jahren und drei Monaten.

Die Virus-Welle erreicht ihren Scheitelpunkt Die Kliniken sind voll, die roten Flaggen gehisst, viele Notaufnahmen immer noch abgemeldet. Aber gerade die Fallzahlen des für Kinder problematischen RS-Virus beginnen langsam zurückzugehen.

Mordprozess wird wieder aufgerollt Hat Srecko S. seine Ehefrau getötet, oder hat sich im Gerangel um die Waffe ein Schuss gelöst? Weil der Bundesgerichtshof den Freispruch des Ehemannes aufgehoben hat, muss im nächsten Jahr neu verhandelt werden.

Stadtwerke erhalten Energiewende-Manager Die grün-rote Mehrheit im Aufsichtsrat will den regionalen Ausbau von Geothermie, Photovoltaik und Windkraft vorantreiben.

Wo es Ausnahmen vom Dieselfahrverbot gibt Die Stadt reagiert auf Beschwerden und die Angst vor Ausweichverkehr. Verhandlungen laufen auch über die Freigabe von zwei Tunneln am Mittleren Ring.

Altenheime wollen Masken- und Testpflicht lockern Zumindest die Beschäftigten sollen nach Ansicht der Einrichtungen keinen FFP2-Schutz mehr tragen müssen. Die Caritas beklagt zudem einen Besucherschwund, seitdem tagesaktuelle Corona-Tests vorzulegen sind.

Finanzierungslücken bei der Jugendhilfe Nach Tarifverhandlungen, die Zulagen für Erzieherinnen und Sozialpädagogen vorsehen, bleiben Kindereinrichtungen auf den Kosten sitzen.

Elf Aktivisten in Präventivhaft Zehn von ihnen sind nach der Blockadeaktion am Mittwoch in Berg am Laim in Polizeigewahrsam genommen worden.

