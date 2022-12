Von Nils Frenzel

Normalerweise geht man ja in eine Bar, um gut zu trinken, und in ein Restaurant, um gut zu essen. Im Schall und Rauch in der Schellingstraße ist beides möglich. Direkt im Studentenviertel und in unmittelbarer Nähe zur LMU ist hier vor allem abends immer viel los.

Mit einer größeren Gruppe an einem Freitagabend spontan einen Sitzplatz zu ergattern ist nahezu unmöglich. Das macht aber nichts, schließlich schmeckt das Bier auch im Stehen. Außerdem hat man so mehr Gelegenheit, sich umzusehen und die Atmosphäre der Bar, die irgendwie auch ein Bistro ist, auf sich wirken zu lassen.

Runtergerocktes Mobiliar, coole Bar

Dabei ist die Einrichtung bewusst schlicht gehalten. Über einen dunklen Parkettboden, teils mit Fliesen ausgelegt, geht es ins Innere des Ladens. Eine Charakterbar wie das Schall und Rauch braucht keine aufwendigen Neon-Werbetafeln oder Designermöbel, um seinen besonderen Charme zu versprühen. Manchmal ist weniger eben mehr, in der Bar stehen schlichte Holzstühle, Holztische und Barhocker. Das Mobiliar wirkt etwas runtergerockt und dabei ziemlich cool. Eine unaufgeregte Lässigkeit hält hier Einzug.

Detailansicht öffnen Auch wenn es mal lauter ist - die Barkeeper sind immer bemüht, die Getränkewünsche ihrer Gäste richtig zu deuten. (Foto: Florian Peljak/Florian Peljak)

Bestellt wird am langen Bartresen, von dem aus die routinierten Mitarbeiter - manche von ihnen arbeiten schon seit vielen Jahren hier - bemüht sind, auch wirklich jeden Kundenwunsch bei jeder Geräuschkulisse zu erfüllen.

Eine echte Traditionskneipe

Das Schall und Rauch gibt es seit 1998. Im nächsten Jahr steht ein Jubiläum an: 25 Jahre. So ein Geburtstag lässt eine Bar im Studentenviertel durchaus als echte Traditionskneipe durchgehen. Eine große Feier ist allerdings nicht geplant, wahrscheinlich würde das auch nicht so gut passen.

Das Publikum ist vor allem abends klar studentisch geprägt. Morgens und am Nachmittag finden sich Gäste unterschiedlichen Alters ein. Wegen der Nähe zur Universität ist es nicht unwahrscheinlich, dass Studierende hier ihre Dozenten oder Professoren zeitunglesend bei einem Kaffee antreffen.

Zwei Gründe für den Erfolg und das lange Bestehen der Bar sind sicherlich das gute Essen und die abwechslungsreiche Getränkeauswahl. Auf der Speisekarte stehen neben diversen Pasta-Gerichten auch viele indische Gerichte wie Chicken Vindaloo oder Lamm Polak. Besonders hervorzuheben sind die Chicken Tikka Roll mit mariniertem Hühnchenfilet, Marsala und Minzsoße. Und auch das vegetarische Angebot ist inzwischen groß.

Wer statt Bier auch mal einen Cocktail oder Longdrink trinken will, ist hier genau richtig. Es stehen allein 20 Gin-Sorten auf der Getränkekarte. Vielleicht denken die Barkeeper an die selten üppig gefüllten Geldbeutel der Studierenden, wenn sie ihre Drinks mixen - jedenfalls sparen sie nicht an Hochprozentigem. Wegen der attraktiven Lage im Studentenviertel bietet es sich an, vom Schall und Rauch aus zum Feiern weiterzuziehen. Um dann am nächsten Abend wieder an einem der schlichten Holztische zu sitzen.

Schall und Rauch, Schellingstraße 22, 80799 München, Telefon: 089/28809577, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10 bis 1 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag 10 bis 3 Uhr.