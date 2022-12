An mehr als zehn großen Kreuzungen in München regelten Polizisten den Verkehr (Symbolbild).

Zeitweise kam es deswegen zu chaotischen Zuständen in der Stadt. Was die Ursache für den Ausfall war, steht noch nicht fest.

Über Stunden sind am Donnerstag mehr als 200 Ampeln im ganzen Stadtgebiet München ausgefallen. Ursache könnte nach Angaben eines Sprechers der Stadtwerke München (SWM) eine witterungsbedingte Störung an der Hochspannungsleitung der Stadtwerke zwischen Föhring und Moosburg sein. Er sprach von einer Spannungsschwankung in der Frequenz, die zwar zu keinem direkten Stromausfall führe, auf die aber sensible Computer reagierten, welche die Ampelschaltungen in der Landeshauptstadt steuerten.

Mitarbeiter der Stadtwerke seien unterwegs, um sich die mutmaßliche Ursache anzusehen und eventuelle Maßnahmen zu ergreifen. Einen Hinweis auf Sabotage gebe es nicht, sagte der Sprecher.

Die Polizei regelte seit dem Nachmittag bis in die Abendstunden hinein den Verkehr an mehr als zehn großen Kreuzungen. Betroffen sei das ganze Stadtgebiet, sagte ein Polizeisprecher. Unter anderem der Orleansplatz und die Rosenheime Straße in Haidhausen sowie Knotenpunkte in Giesing. Anfangs habe es dort noch unruhige bis chaotische Zustände gegeben. Von Unfällen, bedingt durch die Ampelausfälle, sei der Polizei bis abends nichts bekannt geworden.