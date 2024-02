Eine Entscheidung über Kita-Gebühren steht an, München plant am Sonntag ein "Lichtermeer" für die Demokratie, das Lufthansa-Bodenpersonal ruft zu einem Streik am Mittwoch auf und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie viel kostet künftig die Kinderbetreuung in München? Am Dienstag soll im Stadtrat die Entscheidung darüber fallen, ob Kita, Krippe und Hort für Eltern weiterhin so günstig bleiben können wie bisher. Doch das neu geplante System stößt schon jetzt auf Kritik. Eltern befürchten Gebührensteigerungen von bis zu 1000 Euro (SZ Plus).

München plant ein "Lichtermeer" für die Demokratie "Gegen Rassismus, Antisemitismus und Hetze": Auf der Theresienwiese sollen sich am Sonntag Menschen mit Kerzen und Lampen versammeln, um gegen Rechtsextremismus und die AfD zu protestieren. Die Organisatoren wollen diesmal bewusst die breite Mitte der Gesellschaft ansprechen.

Lufthansa-Bodenpersonal am Mittwoch zu Warnstreik aufgerufen Die Beschäftigten sollen ihre Arbeit bis Donnerstagmorgen niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi rechnet mit größeren Flugausfällen und Verzögerungen. Auch andere Standorte sind betroffen.

Münchner Flughafen Amtsgericht Erding erstickt in Klagen von Fluggästen

Der Traum vom elektrischen Fliegen Tobias Kahnert entwickelt mit seinem Start-up EFT Mobility Antriebssysteme, von der Batterie bis zum Motor. Drohnen könnten künftig etwa viel leistungsfähiger werden - bis zum ersten, großen E-Flugzeug ist es aber noch ein weiter Weg (SZ Plus).

Mäusekot und Schimmel in Thai-Lokal Wegen unhygienischer Zustände in einem Restaurant in der Altstadt steht der ehemalige Regionalleiter einer Kette vor Gericht. Das Verfahren wird eingestellt - weil die Richterin meint, dass der Falsche auf der Anklagebank sitzt (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Versuchtes Tötungsdelikt Mann durch Messerstiche schwer verletzt

Verkehr Neue Abstellzonen für E-Scooter gefordert

Schwurgericht Vergiftete Spaghettisoße

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

