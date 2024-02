Bei einem Streit in der Nähe des Hauptbahnhofs ist am Sonntagabend ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Zeugen hatten gegen 21.45 Uhr den Notruf der Polizei verständigt und mitgeteilt, dass in einem Gebäudedurchgang in der Goethestraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern stattfinde. Die Beamten fanden das Opfer am Boden liegend mit mehreren Stichverletzungen im Oberkörper. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht der Polizei zufolge nicht.