Was man unter einem Zuhause verstehen kann, ist, um einmal mehr Fontane zu zitieren, ein weites Feld. In Wien, aber auch in München war zum Beispiel das Kaffeehaus ein Zuhause zwischen Zeit und Zeitlosigkeit, es bot menschliche Nähe, ohne sich nah kommen zu müssen, leibliche und geistige Genüsse und diese vor allem in Form von Zeitungen. In Wien klagte der Schriftsteller Thomas Bernhard , dass er Kaffeehäuser, die er, wenn möglich, täglich besuchte, hasse, er leide an der "Kaffeehausaufsuchkrankheit". In München brachte Loriot 1965 das Ganze auf ein erhabenes Level. "Das Café Luitpold", schrieb er, "gehört zu jenen seltenen, durchdachten Etablissements, die ein Gast von souveräner Lebensführung zu keiner Minute des Tages zu verlassen braucht, es sei denn, er wird krank oder will schlafen." Einen solchen Aufenthalt verhindert heute das Management: Bei der Tischreservierung wird ein Zeitfenster von eineinhalb Stunden zugestanden.

Detailansicht öffnen Hier trafen sich Münchens Adel und Geldadel, Künstler und Literaten: der Kuppelsaal im alten Cafe Luitpold. (Foto: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo)

Das Café Luitpold in der Brienner Straße ist eines der ältesten Kaffeehäuser der Stadt. Als das Palastcafé mit seinen zwanzig Sälen 1888 eröffnet wurde, war es eine Sensation. Alles traf sich hier, Adel und Geldadel, Künstler und Literaten, die Boheme. Den Auftrieb im Fasching bezeichnete der Schriftsteller und Anarchist Erich Mühsam, auch er ein Stammgast, als "nachgerade lebensgefährlich". Dass er jetzt "Hauspatron" des eleganten Cafés genannt wird, hätte ihn aber vermutlich doch verwundert.

Detailansicht öffnen Im Jahr 2010 wurde das Café Luitpold umgebaut, an das Ambiente von einst erinnert heute noch der Säulengang. (Foto: Stephan Rumpf)

An die große Zeit erinnern seit dem Umbau von 2010 weißer Säulengang oder Wandspiegel, im schönen Palmengarten führt eine geschwungene Treppe hinauf in die hohe Glaskuppel, im Eingangsbereich werden in der Kuchenvitrine Torten und Törtchen dicht an dicht präsentiert, jede und jedes ein kleines Kunstwerk. Seit einem halben Jahr regiert im Luitpold als Küchendirektor Michael Hüsken, der unter anderem im Schloss Elmau einen Stern erkocht hat und zuletzt im Münchner Fünf-Sterne-Hotel The Charles am Herd stand. Eine attraktive Küche der Alpenländer, "das Beste vom Einfachen", will er bieten, wobei auch das Einfache seinen Preis hat. Die erhöhte Mehrwertsteuer auf Speisen aber soll sich zunächst nur auf einzelne Getränke auswirken - eine Querfinanzierung, sozusagen. Bei den offenen Weinen kosten 0,2 Liter zwischen 8,50 und 10,50 Euro. Sie waren sehr angenehm, ob die Hausweine Pinot Grigio oder Merlot, ob Riesling oder Primitivo.

Nach einheitlichem Schema läuft im Luitpold nichts ab. Mal waren alle Tische zwischen den Säulen fein weiß gedeckt, mal nur ein Teil, mal lagen Papiersets auf. Mal brachten die Bedienungen mit den Getränken Brot und ein Schälchen Butter für jeden von uns, mal gab es nur Brot, mal servierten sie die Vorspeisen mit der Frage: "Wollen Sie auch Brot?" Dabei waren die Bedienungen freundlich und kompetent, Sonderwünsche erfüllten sie mit Fantasie.

Detailansicht öffnen Seit einem halben Jahr regiert im Luitpold als Küchendirektor Michael Hüsken, der unter anderem im Schloss Elmau einen Stern erkocht hat. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Speisenkarte wechselt ständig ein wenig und ist betulich überschrieben mit dem Hinweis, dass alles von Michael Hüsken "mit Liebe" gekocht ist. Mit Liebe? Uns fiel nur das Wort Können ein, zum Beispiel beim behutsam gewürzten Saiblingstatar mit Wildkräutern, Zitronengel-Tropfen und einem süßsauer eingelegten Rettich, der sich in eine köstliche Frucht verwandelt hatte (21,00). Der Thunfisch, drei auf den Punkt gebratene Steaks, war von Topinambur, Wildbrokkoli, Amaranth und Estragondip umgeben, jede Beilage mit perfektem Eigengeschmack (34,00). Auf der Haut knusprig gebraten, das Fleisch glänzend, kam der Kabeljau auf den Tisch, der Tomaten-Safran-Sugo war zum Nachbestellen gut (29,00). Hungrig standen wir nie auf. Zwei zarte Wiener Schnitzel wurden aufgetragen, die Panade schön gewellt und wunderbar gewürzt (32,00); und auch die drei in Spätburgunder geschmorten Ochsenbacken auf Selleriepüree waren ein Gedicht (29,00).

Nun hatten wir das Gefühl, dass die Küche nach den Feiertagen in einen Januar-Blues gefallen war, sie schien aus dem Tritt zu sein. Der Oktopus, ein kalligrafisches Kringelchen auf einer braven Kürbis-Limonen-Crème war durch und durch gegart, labbrig schmeckte er (22,00). Eine Herausforderung war die Zwiebelsuppe. Im weiten Teller lag ein Berg gedünsteter Zwiebeln, umspült von etwas Brühe. Wer mag so viele Zwiebeln essen (10,00)? Der Tafelspitz wird als Münchens bester gelobt. Wohl ein Irrtum: Ein nicht sehr anmutiger Hügel von fast hauchdünnen Fleischscheibchen erhob sich aus viel Brühe in einem Suppenteller, das Knödelchen Meerrettich darauf mussten wir aufdröseln. Das Fleisch war wohlschmeckend, doch die dunkelbraun angetrockneten Ränder einiger Scheiben irritierten schon sehr (19,00). Die vegetarischen und veganen Gerichte hoben die Laune nur wenig. Der Flammkuchen mit Birnen, Ziegenkäse und Walnüssen wäre an sich eine feine Sache gewesen, an einigen Stellen aber wurde der Belag vergessen (14,00). Karotten- und Boskopschnitze sowie etwas Kerbelpesto schmückten das Risotto aus einem Urgetreidemix, leicht süß, leicht salzig war es und äußerst mild (18,00). Eigenartig war die Ratatouille, die aus zwei dicken Auberginen-Steaks mit etwas Pistou bestand, belegt mit Zucchini, Tomaten und Pinienkernen. Mehlig und fad schmeckte sie (20,00).

Detailansicht öffnen In der Kuchenvitrine Torten und Törtchen dicht an dicht präsentiert, jede und jedes ein kleines Kunstwerk. (Foto: Stephan Rumpf)

Die samtige Mousse von der Valrhona-Schokolade (10,00) versöhnte, wobei man bei den Nachspeisen die Kuchentheke nicht vergessen sollte und schon gar nicht die in jeder Hinsicht kostbare Luitpold-Torte (7,20). Umhüllt ist sie von Zartbitterschokolade, gefüllt in feinsten Schichten mit einer Creme aus Weißwein, Cognac und Marzipan. Es lohnt sich, mit ihr einige Zeit zu verbringen. Nicht nur eineinhalb Stunden.

Café Luitpold, Brienner Str. 11, 80333 München, Telefon 089/242875-0, Montag 8-20 Uhr, Dienstag-Samstag 8-22 Uhr, Sonntag 9-20 Uhr

