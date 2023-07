Wie Zoodirektor Rasem Baban versucht, den Tierpark Hellabrunn für den Klimawandel zu wappnen, welche Punkte die Stadtsparkasse an ihrem Gebührenmodell nach heftiger Kritik verändert und mehr.

Von Anna Weiß

DER TAG IN MÜNCHEN

Stadtsparkasse muss Pläne teilweise einkassieren Nach der heftigen Kritik von Politikern und Verbraucherschützern am neuen Gebührenmodell werden wesentliche Punkte verändert. Fürs Geldabheben am Automaten muss man jetzt doch nichts bezahlen. (SZ Plus)

Wiedersehen nach sieben Jahren: Bruce Springsteen in München Tickets, Anfahrt, Setlist: Was man zum Konzert von Bruce Springsteen wissen muss.

Das Glück ist wieder zum Greifen nah Vor zwei Jahren gerät die Hand der damals 14-jährigen Sophia in einen Häcksler. Sie wird fast komplett durchtrennt. 20 Stunden operieren Ärzte in der München Klinik Bogenhausen (SZ Plus). Heute kann die Jugendliche sogar wieder häkeln.

"Ich kann den Robben ja keine Sonnenbrille aufsetzen" München schwitzt, und nicht nur den Menschen ist es an manchen Tagen in diesem Sommer zu heiß, zu drückend, zu schwül. Auch Tiere leiden unter der Hitze. Wie Zoodirektor Rasem Baban versucht, den Tierpark Hellabrunn für den Klimawandel zu wappnen. (SZ Plus)

Wie man es in der aufgeheizten Stadt besser aushält Die Stadt will alte und kranke Menschen besser vor Hitze schützen. Vor allem Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser sollen nachgerüstet werden.

Nach Attacke auf BR-Journalisten: Münchner erneut vor Gericht Der 24-Jährige muss sich wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung verantworten. Unklar bleibt, ob er auch Gesundheitsminister Holetschek angreifen wollte.

Olympiastadion: "Coldplay" kommen für Doppel-Show nach München

Forderung nach Drogenschutzräumen für München: Damit Suchtkranke nicht an einsamen Orten sterben müssen

Streit um Verkehrspolitik: "Nur ideologisch Parkplätze zu streichen, hilft niemandem"

Isarauen: Mann lässt Jugendliche Heroin schnupfen

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

