Von Katharina Federl

"Die Leute leben hier in einer Demokratie, wollen aber in der Türkei eine Diktatur. Warum?" Zehntausende dürfen in München über den künftigen türkischen Präsidenten abstimmen. Im ersten Wahlgang fiel das Votum klar für Amtsinhaber Erdoğan aus. Und jetzt bei der Stichwahl? Ein Besuch im Wahlbüro der Oppositionspartei. (SZ Plus)

Der falsche Heilpraktiker mit der Alubrille Björn G. soll ohne Zulassung falsche Impfausweise ausgestellt und starke Medikamente verschrieben haben - natürlich gegen Geld. Nun droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe. (SZ Plus)

Transmenschen fühlen sich von Münchner Universitäten diskriminiert Bernie Stöffler möchte an der TU München ihren Namen angleichen. Die Universität besteht aber auf eine offizielle Namensänderung - andere Hochschulen sind bei dem Thema toleranter.

Wo Microsoft seinen wichtigsten Kunden die Zukunft zeigt Um seine neuen Technologien zu präsentieren, eröffnet der Konzern in München ein Erlebniszentrum. Weltweit gibt es davon nur vier Stück. Was es dort zu sehen gibt.

Keine verschärften Diesel-Verbote in München Nach den Grünen verabschiedet sich auch die SPD von dem Plan, ab Herbst Euro-5-Diesel aus der Münchner Innenstadt zu verbannen - die Luft sei sauber genug. Die Opposition wertet das als durchschaubares Wahlkampfmanöver.

Neue Geschäftsführerin: Karin Thelen soll die Energiewende bei den Stadtwerken voranbringen

Nachverdichtung: Richter halten umstrittenen Neubau in Schwabing für rechtens

Antisemitismus: Bombendrohung und Hetze gegen jüdische Einrichtungen

Personalie: Intendant Paul Müller verlässt Münchner Philharmoniker

